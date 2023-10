NBA : Ça chauffe encore entre James Harden et les 76ers

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le conflit entre James Harden et les Philadelphia 76ers ne semble pas prêt de se terminer. Malgré son retour récent dans l’équipe, l’ancien MVP s’en est rapidement éloigné. Il a brillé par son absence lors de l’entraînement de ce mercredi, continuant ainsi sa guerre ouverte contre les dirigeants.

Frustré par le manque de progrès concernant sa demande de transfert, formulée cet été, James Harden a faussé compagnie aux Philadelphia 76ers. Le meneur était absent ce mercredi lors de l’entraînement, selon ESPN , et n’avait pas prévenu son équipe. À une semaine du début de la saison NBA, ce n’est encore que le commencement.

Une absence injustifiée

« Il n’était pas là aujourd’hui. Il avait probablement quelque chose d’important à faire, ou quelque chose s’est produit » , a éludé Joel Embiid, après l’entraînement des Sixers. La raison de l’absence d'Harden serait sa frustration concernant sa demande de transfert formulée il y a plusieurs mois déjà. Selon ESPN , Philadelphie est en discussion avec les Los Angeles Clippers, mais il existe toujours un écart considérable entre la demande des premiers et l’offre des seconds. Les négociations semblent être dans l’impasse depuis un certain temps et le décuple All-Star semble vouloir débloquer la situation en forçant la main de sa franchise.

Une potentielle sanction

Selon Jake Fischer de Yahoo Sports , James Harden se trouvait à Houston. Les 76ers donneront à l’ancienne star des Rockets l’occasion de justifier son absence avant de prendre une décision concernant une éventuelle sanction. Dans ce genre de situation, la franchise est tenue de lui infliger une amende d’au moins 2500 dollars. Cependant, elle ne souhaite probablement pas suspendre le joueur, ce qui diminuerait sa valeur sur le marché des transferts.

Ce n’est que le début