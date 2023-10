La NBA est encore touchée, cette fois par une accusation de viol

Florian Barré

Le patron de la ligue, Adam Silver peut en avoir ras la casquette. Comme souvent ces derniers mois, l’image de la NBA en prend un coup. Les scandales n’en finissent plus et cette fois, cela concerne un ancien joueur. Josh Jackson, l'ancienne star du Kansas et 4e choix des Phoenix Suns en 2017, a été accusé d'agression sexuelle, de coups et blessures et d'orchestration d'un vol à main armée dans le cadre d'un procès fédéral intenté par une femme identifiée uniquement sous le nom de Jane Doe.

Si une grande majorité des joueurs NBA est exemplaire, il y en a tout de même certains qui continuent de détruire l’image des sportifs de haut niveau. Miles Bridges en est le parfait exemple récent, mais l’on peut aussi citer Kevin Porter Jr et dans un degré moindre Ja Morant. Cette fois, les accusations tombent sur Josh Jackson, présumé innocent pour l’heure. Selon le procès, qui a été vu par le Kansas City Star , Jane Doe et Jackson se sont rencontrés lors d'une after-party du Super Bowl à New York en février 2022. La fête a été organisée par Andre Drummond, alors joueur des Brooklyn Nets, qui a invité Doe parce qu'elle avait un « intérêt romantique » pour Jackson. Les deux ont échangé leurs numéros de téléphone pendant que Doe cherchait de l'aide pour retrouver son téléphone perdu, puis se sont rendus dans une discothèque avec d'autres pour continuer à faire la fête.

Une très lourde accusation

Selon le procès, Doe serait rentrée chez elle et aurait reçu peu de temps après un message de Jackson lui proposant 1 500 $ pour venir le voir. Elle a dit à son avocat qu'elle n'acceptait pas les 1 500 $, mais lorsque Jackson lui a envoyé un Uber pour qu'elle puisse se rendre là où il se trouvait, elle l'a pris, disant qu'elle pensait que la fête avait toujours lieu. En réalité, il n’y avait pas de fête selon la jeune femme. Doe allègue que Jackson était seul et qu'elle lui a dit qu'elle n'était « pas là pour le sexe » et qu'elle n'était pas une « chercheuse d'or » lorsqu'il a essayé de l'impressionner. Après une soirée à boire, Doe s'est finalement endormi sur le lit face à Jackson. Cependant, elle dit qu'elle s'est réveillée après que Jackson ait « déchiré » ses vêtements et ce dernier l’aurait violée. Elle a pleuré pour qu’il arrête, et a fini par « s’évanouir à cause du traumatisme, de la confusion et de l’horreur du viol », selon la poursuite.

Jackson aurait également orchestré une attaque à main armée contre la jeune femme