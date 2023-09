Un joueur de NBA arrêté pour avoir agressé sa petite amie, la ligue réagit

Florian Barré

Longtemps perçu comme un joueur de grand talent en NBA, le meneur des Houston Rockets, Kevin Porter Jr., voit ses aptitudes gâchées par un comportement néfaste au point où les Cavaliers ont dû se séparer de lui. Cette semaine, il a de nouveau craqué puisqu’il a été arrêté lundi à New York pour avoir prétendument agressé sa compagne. Rapidement, la ligue a réagi face à la situation.

Depuis ce lundi, Kevin Porter Jr. est officiellement accusé d’agression et d’étranglement sur sa petite amie et ancienne joueuse de WNBA Kysre Gondrezick. Porter est rentré tôt lundi matin d'une soirée au Millennium Hilton où lui et sa compagne séjournaient. Gondrezick était mécontente de l'heure tardive de son retour et a verrouillé la porte, selon des sources policières. Une fois entré avec l'aide des agents de sécurité de l'hôtel, Porter a battu la femme, selon les sources.

La NBA ouvre une enquête

Arrêté, menotté et emmené en garde à vue, Kevin Porter risque très gros à seulement 23 ans. Kyste Gondrezick a quant à elle été soignée pour une coupure sur le côté droit de son visage et des douleurs au cou. « À leur arrivée, les agents ont été informés qu’une femme de 26 ans souffrait d’une lacération sur le côté droit de son visage et se plaignait de douleurs au cou. Une enquête préliminaire sur place a permis de déterminer qu’un individu identifié l’avait frappée à plusieurs reprises et avait placé ses mains autour de son cou », décrit la police. La NBA a de son côté rapidement réagit et a ouvert sa propre enquête, en collaboration avec la franchise du joueur. ESPN rappelle qu’en vertu de la politique de la ligue en matière de violences conjugales, Adam Silver a le pouvoir de placer Porter Jr. en « congé administratif rémunéré » pour « une période raisonnable ». En fonction des conclusions de l’affaire, le patron de la ligue peut infliger une amende, suspendre ou carrément exclure la personne mise en cause.

KPJ habitué des affaires extra-sportives

Pour rappel, Kevin Porter Jr. a signé une prolongation de contrat à Houston en octobre 2022, pour 82.5 millions de dollars sur quatre ans. Un contrat très partiellement garanti en raison du passif du joueur. Porter avait déjà été arrêté en novembre 2020 dans l’Ohio pour possession d’armes, mais un grand jury a refusé de l’inculper. Cependant, les Cavaliers de Cleveland l'ont rendu inactif pendant la première moitié de la saison et il a été échangé à Houston en janvier 2021.