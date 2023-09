NBA : Le plan des Spurs est dévoilé pour Wembanyama

Hugo Chirossel

Les grands débuts de Victor Wembanyama en NBA approchent à grands pas, mais il y a encore quelques interrogations. Notamment en ce qui concerne la manière dont les Spurs comptent l’utiliser. Bien qu’il mesure 2m24, le phénomène français ne devrait pas évoluer au poste de pivot sous les ordres de Gregg Popovich.

C'est de son nouveau domicile à San Antonio que Victor Wembanyama a assisté au fiasco de l’équipe de France lors de la Coupe du monde. Avant de disputer sa première saison en NBA et avec toujours les Jeux olympiques de Paris 2024 en ligne de mire, Wemby a décidé de faire l’impasse sur cette compétition. Avec le statut de numéro 1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama va être très attendu et il se prépare au mieux pour ses grands débuts.

Victor Wembanyama va jouer poste 4

L’objectif des Spurs est clairement de construire leur équipe autour de lui et ils semblent avoir tranché sur un point. D’après le journaliste de The Athletic et Stadium Shams Charania, c’est au poste d'ailier-fort que Gregg Popovich compte utiliser Victor Wembanyama. Du haut de ses 2m24, il peut sembler un peu étrange qu’il n’endosse pas le rôle de pivot. Mais le principal intéressé a souvent confié sa préférence pour le poste 4. D’autant plus que défendre sur des joueurs tels que Nikola Jokic ou Joel Embiid risque d’être un peu compliqué pour lui à l’heure actuelle.

Zach Collins en pivot