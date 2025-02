Ballon d'Or : Le PSG peut rêver d'un coup légendaire

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposé à Brest mardi en Ligue des champions, le PSG a une nouvelle pu compter sur un grand Ousmane Dembélé. Auteur d’un doublé, l’international français est dans la forme de sa vie et s’il continue sur cette lancée, pourrait même devenir un des prétendants au Ballon d’Or. Mais pour y parvenir, il faudrait que le club de la capitale réussisse quelque chose qu’il n’a encore jamais fait : remporter la C1.

Après le départ de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé est devenu le nouveau patron de l'attaque du PSG. L’attaquant âgé de 27 ans est dans la forme de sa vie et semble avoir trouvé l’efficacité qui lui faisait défaut depuis le début de sa carrière. Auteur d’un doublé face à Brest mardi (0-3), Ousmane Dembélé totalise 23 buts toutes compétitions confondues cette saison, de quoi en faire un prétendant au Ballon d’Or 2025 ?

PSG : Luis Enrique a convaincu un Marseillais !

➡️ https://t.co/SXixKKON1p pic.twitter.com/tnb5ObqkJH — le10sport (@le10sport) February 12, 2025

« Continuer sur cette lancée et remporter la Ligue des champions »

« Il faudrait un concours de circonstances favorable… Il devra remplir deux conditions pour prétendre au Ballon d'Or : continuer sur cette lancée et remporter la Ligue des champions. Dans des années où il n'y a ni Euro ni Coupe du monde, la Ligue des champions est prépondérante. même si elle ne garantit pas tout », a expliqué le journaliste Laurent Perrin, dans un questions/réponses organisé sur le site du journal Le Parisien.

« Ce sont des mégastars et Dembélé ne fait pas partie de cette galaxie »

En effet, Ousmane Dembélé ne bénéficie pas du même statut qu’un Kylian Mbappé ou un Mohamed Salah : « Car certains joueurs ont un tel impact en termes de marketing et d'image qu'ils partent avec trois longueurs d'avance : c'est le cas de Mbappé, Lewandowski, Salah. Ce sont des mégastars et Dembélé ne fait pas partie de cette galaxie. Mbappé pourrait finir meilleur buteur de Liga et sera sur le podium même si le Real ne va pas au bout. Si le Real gagne, il n'y aura même pas de suspense. Si le PSG s'impose, il y aura match. »