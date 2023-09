NBA : LeBron James aux Jeux de Paris avec Curry et Durant ?

Florian Barré

À moins d'un an des Jeux olympiques de 2024, et alors que les États-Unis ont décroché une décevante quatrième place dimanche à la Coupe du Monde FIBA, avec seulement trois All-Stars actuels et aucun joueur ayant une expérience de l'équipe nationale masculine sur la liste, LeBron James a témoigné de son envie de retrouver Team USA, ce en formant une véritable super-team autour de lui.

LeBron James, double champion olympique (en trois participations) et meilleur marqueur de tous les temps en NBA, est tellement intéressé par la prochaine édition des Jeux olympiques qu'il est déjà prêt à s'engager avec Team USA. Ainsi, le King a convoqué plusieurs stars pour le rejoindre à Paris, selon les informations de plusieurs sources de la ligue à The Athletic . James aurait parlé à Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum et Draymond Green, et ces derniers seraient tous prêts à faire partie de l'aventure également. De surcroît, Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox et Kyrie Irving auraient également un intérêt sérieux à s'engager, ont indiqué ces sources.

Une dernière danse pour les anciens ?

Bien que l’on pourrait croire le contraire au vu du timing de l’information, les efforts de James ont commencé bien avant que l'équipe américaine, dirigée par Anthony Edwards et Jalen Brunson, ne perde à la Coupe du monde, et n’ont de ce fait aucun rapport avec la défaite de Team USA. Quoi qu’il en soit, James veut retrouver sa sélection, pour laquelle il n’a plus joué depuis les Jeux de 2012 à Londres. Il aura 39 ans au moment où la compétition aura lieu, tandis que Durant en aura 35 et Curry 36. Une sorte de dernière danse donc pour les superstars des 20 dernières années en NBA.

Une discussion de longue date

De manière générale, de nombreux responsables américains reconnaissent volontiers que non seulement l'équipe à Paris sera différente de celle qui vient de terminer la Coupe du monde, mais que la prochaine itération sera probablement dotée de beaucoup plus de stars. Le directeur général d’USA Basketball, Grant Hill, a même passé la saison dernière de la NBA à discuter avec les joueurs sur un double objectif : un pour remplir la liste de la Coupe du monde 2023 et un autre pour commencer à recruter pour Paris.