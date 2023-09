Une légende de la NBA disparaît

Florian Barré

Au-delà de ses qualités en tant que joueur, il est une légende pour ce qui le lie à la NBA. Stanley « Whitey » Von Nieda, premier ancien joueur de la NBA à devenir centenaire, est décédé mercredi à l'âge de 101 ans. La nouvelle du décès de Von Nieda, survenu à Elizabethtown, en Pennsylvanie, a été confirmée par la ligue ce vendredi. En juin 2022, il a été honoré par la National Basketball Retired Players Association pour être devenu le premier ancien joueur à vivre jusqu'à 100 ans.

« La plupart des gars avec et contre qui j'ai joué à cette époque étaient plutôt dévoués au jeu. Ils aimaient le jeu et ils y jouaient par amour du jeu », déclarait Von Nieda dans une interview publiée par la ligue vendredi. « À une époque, je m'appelais « Whitey ». J'avais les cheveux blancs, très blonds. J'étais heureux d'en faire partie. J'ai adoré le jeu, je l'aime toujours. Cela a été une expérience formidable pour moi. J'ai de bons souvenirs. » AUjourd'hui, l'homme de 101 ans est décédé, emportant avec lui un bout de l'histoire de la NBA.

NBA : Un ancien All-Star tacle LeBron James sur la gestion de sa carrière https://t.co/wGdNDa8Yjh pic.twitter.com/ociOcr9Ot5 — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Le parcours de Whitey

Alors qu'il était encore étudiant à la Penn State University, Von Nieda a commencé sa carrière professionnelle en jouant pour les Lancaster Red Roses de la Eastern Basketball League le week-end. Il a mené l'EBL au scoring pendant deux saisons consécutives, et son jeu pour les Red Roses a attiré l'attention des Blackhawks de Tri-Cities, qui l'ont signé pour 2 000 $ en 1948. À l’époque, les Blackhawks jouaient dans la National Basketball League, qui a ensuite fusionné avec la Basketball Association of America pour former la NBA.

Une courte apparition en NBA