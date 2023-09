NBA : Nouveaux renforts autour de Wembanyama aux Spurs

Florian Barré

Les San Antonio Spurs ont décroché l’or cet été en récupérant Victor Wembanyama en premier choix de la draft NBA 2023 et se sont ainsi offerts le futur visage de leur franchise et de la ligue en général. Alors que l'adolescent prodigieux offre à l'organisation une pierre angulaire sur laquelle construire sur le long terme, les Texans ont malgré tout des tonnes de réglages à faire avant que leur liste ne dispose des éléments nécessaires pour passer de la reconstruction à la lutte pour le championnat. De ce fait, SA va accueillir quelques nouvelles têtes avant le camp d’entraînement.

Il existe des informations depuis quelques semaines selon lesquelles les San Antonio Spurs seraient intéressés à l’idée d’ajouter des intérieurs expérimentés à leur rotation pour accompagner Wembanyama au mieux lors de sa première saison en NBA. Mais le directeur général Brian Wright n'a jamais accordé crédit à ces affirmations, car l'équipe s'est tenue à l'écart du fracas de la Free Agency. San Antonio a plutôt utilisé son abondant espace de plafond salarial pour recruter à nouveau des joueurs locaux et absorber les contrats arrivant à expiration dans le cadre d'accords avec des dirigeants vétérans éprouvés.

5 nouveaux noms pour le camp d’entraînement

Cependant et à moins d'acquisitions monumentales de dernière minute, les Spurs ouvriront le camp d'entraînement avec Zach Collins, Khem Birch, Charles Bassey, Sandro Mamukelashvili et Dominick Barlow, ces derniers bénéficiants d’un contrat « Exhibit 10 ». Bien que plusieurs noms prometteurs parmi cette collection talentueuse de Big Men pourraient aider l’entraîneur-chef Gregg Popovich à compléter une formation aux côtés de Wembanyama, cette équipe manque d’un véritable All-Star pour soulager sa précieuse recrue.

Popovich fera avec un effectif jeune et inexpérimenté

La franchise semble malgré tout à l’aise et est prête à faire preuve de patience avec son tout jeune noyau. Loin d’elle l’idée de récupérer James Harden ou Karl Anthony Towns comme l’idée fût quelquefois avancée durant l’été. Il faudra compter sur Tre Jones, Davin Vassell, Keldon Johnson et Jeremy Sochan, entre autres, pour faire de San Antonio un concurrent sérieux dans la course au play-in tournament au moins, et ce, autour du phénomène Victor Wembanyama.