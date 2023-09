NBA : Tony Parker s'enflamme pour Wembanyama

Hugo Chirossel

La reprise se rapproche à grands pas. Dans quelques semaines, Victor Wembanyama va enfin faire ses vraies débuts avec les Spurs. Le 25 octobre prochain, il disputera son premier match avec San Antonio face aux Dallas Mavericks. Tony Parker s’impatiente aussi à l’idée de pouvoir le voir évoluer sur les parquets NBA.

Le grand jour approche à grands pas pour Victor Wembanyama. Dans un peu plus d’un mois, le phénomène français jouera son premier match en NBA avec les Spurs. S’il a pu disputer quelques rencontres lors de la Summer League, ce n’était qu’un avant-goût de ce qui l’attend dans la Grande Ligue. Pour ses débuts, Victor Wembanyama aura en plus droit à un derby texan face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Basket : Tony Parker se lâche sur le fiasco de l’équipe de France https://t.co/mz3WKcjhax pic.twitter.com/EOFteqRPIJ — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

« On a passé un bon moment tous ensemble »

Avant de profiter de ses vacances et de son entrée au Hall of Fame, Tony Parker a d’ailleurs eu l’occasion de voir Victor Webanyama à San Antonio. « On a mangé chez moi le mois dernier (…) Je l’ai accueilli avec son papa, son préparateur physique et son agent. Donc on a passé un bon moment tous ensemble. Après moi je viens juste de revenir il y a deux jours, donc j’étais pas là de l’été à San Antonio. J’étais au Costa Rica comme tu l’as dit en vacances et après j’étais au Hall of Fame donc j’étais bien occupé », a déclaré Tony Parker dans Stephen Time sur RMC .

« J’ai hâte de le voir commencer à jouer en NBA »