NBA : Il prédit du très lourd pour Wembanyama et les Spurs

Florian Barré

L’intérieur recrue des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, est probablement l'espoir le plus en vogue de l’histoire de la NBA, devant LeBron James lui-même. Le plus difficile désormais pour le prodige français est de gérer les attentes placées en lui. Tous les yeux des fans et des experts seront tournés pour voir comment Wemby s'adaptera à la Grande Ligue. Mais selon son coéquipier des Spurs, Jeremy Sochan, il est bien équipé pour faire face à la pression.

Il faudra certainement plus d’une saison pour y parvenir mais les San Antonio Spurs espèrent bien connaître une progression fulgurante en compagnie du numéro un de la dernière Draft, Victor Wembanyama. Les attentes sont énormes et il ne fait aucun doute qu’elles seront difficiles à combler. Avec un groupe jeune et talentueux à San Antonio, l'intérieur va cependant se retrouver dans un bon environnement pour se développer. Mais dès la saison 2023-2024, Jeremy Sochan pense que les Spurs peuvent passer un cap avec le Tricolore.

Wembanyama déjà prêt ?

« Je pense que ce sera effrayant », a concédé l’ailier fort de 20 ans à Bryan Kalbrosky de USA Today . « Défensivement, il sera difficile de marquer contre nous. Nous sommes longs et donc redoutables. Offensivement, je vais pouvoir le trouver. Ce qui est bien, peu importe qui va obtenir le rebond, il doit seulement courir. Il n'y a pas besoin de faire une pause après avoir obtenu le rebond. La façon dont nous voulons jouer est la suivante : tu prends le rebond puis ensuite tu cours. Cela va donc rendre les choses beaucoup plus faciles. Le jeu sera donc plus fluide. Je pense que le potentiel des deux côtés est infini ».

« Cela accélère les choses »