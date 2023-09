«C’est un phénomène» : Wembanyama le fait halluciner

Arnaud De Kanel

Fraichement drafté en première position par les Spurs, Victor Wembanyama est très attendu pour ses débuts en NBA. Plusieurs anciens joueurs n'hésitent pas à donner leurs avis sur le crack français. Dernièrement, c'est Joakim Noah qui a livré ses impressions sur le MVP de la dernière saison de Betclic Elite.

L'univers de la NBA n'attend que lui. Le 25 octobre prochain, Victor Wembanyama débutera sa carrière dans la prestigieuse ligue nord-américaine contre les Dallas Mavericks de Luka Doncic. Le match sera scruté de très près car depuis LeBron James, aucun prospect n'a autant attiré l'attention. Les avis des anciennes gloires de la NBA au sujet de Wembanyama fusent depuis plusieurs mois et tout le monde, ou presque, s'accorde à dire que le Français est promis à un très bel avenir. Joakim Noah n'en pense pas moins.

«C’est un phénomène»

Le Défenseur de l’Année en 2014 ne tarit pas d'éloges au sujet de Victor Wembanyama. « C’est un phénomène. Mesurer 2m24 et afficher ce genre d’envergure et de telles capacités athlétiques, ça n’a jamais été vu auparavant. Ça se voit qu’un joueur comme Victor a définitivement été influencé par un gars comme Tony Parker, et maintenant, il va jouer avec les San Antonio Spurs. C’est juste magnifique de voir la transmission qu’il peut y avoir entre les différentes générations », a déclaré Joakim Noah pour le site Olympics.com . L'ancien joueur des Bulls estime que le basket français a de beaux jours devant lui grâce à des talents comme Wembanyama.

«L’avenir est très prometteur pour le basket tricolore»