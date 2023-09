NBA : Il donne la date du premier titre de Wembanyama

Hugo Chirossel

Champion NBA en 2014 avec les Spurs, Danny Green voit les choses en grand pour Victor Wembanyama. L’arrière de 36 ans estime que San Antonio est l’endroit parfait pour que Wemby exploite tout son potentiel. D’après lui, il faudra trois ans à la franchise texane pour construire son équipe autour de lui et redevenir un prétendant au titre.

Comme cela peut être le cas de Tony Parker, Danny Green est ravi que Victor Wembanyama ait finalement atterri aux Spurs. L’ancien joueur de San Antonio, avec qui il a été champion NBA en 2014, connait bien cette franchise, au sein de laquelle il a passé sept ans. Pour Danny Green, Victor Wembanyama ne pouvait pas mieux tomber qu’aux Spurs.

« C’est l’endroit idéal »

« Je pense que c’est l’endroit idéal pour qu’il devienne un joueur professionnel. Tony Parker est là pour l’aider, Boris Diaw y a également joué, il y a beaucoup de Français qui sont passés par l’organisation qui pourront l’aider, le guider et lui apprendre à être un professionnel et à ne pas considérer que c’est acquis. Ils vont surveiller son corps de la bonne manière, ils ne vont pas le surmener. Mon conseil est donc d’en profiter, d’accepter tout ça. Tu as Tim Duncan à tes côtés, David Robinson, tous ces grands joueurs, des Hall of Famers, et une ville qui va t’aimer. Donc mon conseil, c’est juste : “Profite du parcours, jeune homme. Fais ce que tu sais faire. Vois où tu peux les emmener” », a déclaré Danny Green, dans le podcast No Chill with Gilbert Arenas .

Trois ans avant de redevenir un prétendant au titre ?