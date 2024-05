NBA : L’attitude honteuse d’un joueur des Bucks, pendant et après l’élimination de Milwaukee, fait le tour des réseaux (vidéos)

Florian Barré

Ce jeudi soir a été un jeudi noir pour les Milwaukee Bucks. Comme en 2023, la franchise du Wisconsin regardera les demi-finales de conférence à la maison. Battus une quatrième fois en six matchs par les Pacers d’Indiana (120-98), les joueurs de Doc Rivers, amputés de Giannis Antetokounmpo, ont une nouvelle fois déçu. Frustré, Patrick Beverley a par ailleurs fait preuve d’un comportement inapproprié à deux reprises et risque très gros.

L’an passé, à la même période, Anthony Edwards pétait les plombs et balançait une chaise sur deux femmes en retournant au vestiaire après avoir été éliminé par les Denver Nuggets. Pour l’édition 2024 des playoffs, c’est Patrick Beverley qui a décidé de se faire remarquer. Dans les dernières minutes de la défaite décisive de ce jeudi face aux Indiana Pacers, le joueur des Milwaukee Bucks a été vu en train de lancer un ballon de basket sur des fans adverses. Dans un premier temps, on pouvait douter des intentions de l’ancien 76er, mais quand il a récupéré le ballon, il l’a renvoyé encore plus fort dans la tête d’un autre fan.

Pat Beverley wtf?!pic.twitter.com/RbgeZsJuaA — Basket-Infos (@Basket_Infos) May 3, 2024

Beverley vire une journaliste

Pour cet acte, Beverley sera très certainement jugé par la NBA et sanctionné d’une lourde amende. Durant la soirée, il a marqué six points à 3/11 aux tirs et réalisé cinq passes décisives et deux rebonds. Ainsi, le meneur a quitté le parquet frustré, comme tout joueur éliminé, mais l’a fait savoir face à la presse quelques instants plus tard. En effet, celui-ci a refusé de répondre aux questions d’une journaliste d’ ESPN parce qu’elle avait admis ne pas être abonnée à son podcast.

Et ça ?! Pat Bev qui décrète que la journaliste/productrice d'ESPN Malinda Adams n'a pas le droit de l'interviewer car... elle n'est pas abonnée à son podcast. Tout va bien.pic.twitter.com/IgFpzbNyl7 — Basket-Infos (@Basket_Infos) May 3, 2024

« Il va être suspendu pour ça »