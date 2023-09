NBA : Une destination surprise envisagée pour Damian Lillard

Florian Barré

Quel avenir sera réservé à Damian Lillard ? Le meneur des Trail Blazers a réclamé son départ de l’Oregon pour rejoindre le Miami Heat mais est toujours un joueur de Portland pour l’heure, faute d’un accord entre les deux franchises. De ce fait, d’autres prétendants pourraient passer à l’action comme le révèle Chris Mannix de Sports Illustrated avec cette franchise de la Conférence Ouest.

Apparaissant dans le dernier épisode de The Crossover NBA Show , Chris Mannix de Sports Illustrated a partagé un scénario fictif mais plausible qui « pourrait être ancré dans la réalité » dans les mois à venir. Sa théorie ? Damian Lillard, dans une tournure surprenante, finit par être transféré au Thunder pour jouer avec les arrières Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, et le tout jeune Chet Holmgren, qui a raté sa saison rookie en raison d'une blessure pendant l'intersaison.

« Allons le chercher »

« Disons qu'Oklahoma City gagne 60% de ses matchs jusqu'en janvier, ils occupent la troisième ou la quatrième place de la Conférence Ouest. Qu'est-ce qui empêche (le directeur général) Sam Presti de dire : 'Vous savez quoi, Damian Lillard a encore trois ans et demi sur son contrat ?' Allons le chercher' », a déclaré Mannix, soulignant la multitude de choix au repêchage et de jeunes joueurs d'OKC. L’insider a ensuite émis l'hypothèse des dégâts potentiels d'un cinq de départ qui aurait Lillard au poste de meneur, la star Gilgeous-Alexander à ses côtés et le défenseur polyvalent Luguentz Dort.

OKC bientôt candidat au titre ?