NBA : Brunson élimine les 76ers et rejoint Michael Jordan

Florian Barré

Jalen Brunson semble inarrêtable. Lors du sixième match contre les Philadelphia 76ers, le meneur des New York Knicks a porté sa franchise avec 41 points et 12 passes décisives. Une performance individuelle impressionnante qui vient clore prématurément l’aventure en playoffs de Joël Embiid et Tyrese Maxey et qui n’est pas sans rappeler celle d’un autre très grand nom de la NBA : Michael Jordan.

Ce jeudi soir, les Knicks de New York ont éliminé Philadelphie dans un Game 6 acharné. Jalen Brunson a encore fait parler son talent et est devenu le 1er joueur depuis Michael Jordan à scorer minimum 39 points dans quatre matchs consécutifs de playoffs. Le meneur américain a en effet marqué 39 points et 13 passes durant le match 3, puis 47 points et 10 passes lors du match 4 et enfin, 40 points et 10 passes lors du match 5. C’est simplement le quatrième joueur de l’histoire de la NBA à réaliser une telle performance.

Brunson félicite le collectif des Knicks

Interrogé après la rencontre, Jalen Brunson a d’abord fait passer le collectif avant son exploit personnel : « Cela signifie beaucoup. Dans les vestiaires après le match 5, c'était calme, donc nous savions tous que nous avions raté une opportunité. Mais nous savons qu'avant le Game 6, nous devions prendre un bon départ. Évidemment, ils ont riposté et ont pris la tête, mais le départ nous a définitivement aidés, et à partir de ce moment-là, il y a eu des allers-retours. J’aime juste la façon dont nous avons continué à nous battre. Je pense que c'est ce dont nous avons parlé toute l'année, assurez-vous simplement que nous continuons à nous battre quelle que soit la situation, nous devons rester unis et nous allons nous battre. » a déclaré Brunson, fier.

« La situation sera toujours difficile »