NBA : Les Lakers de LeBron James officialisent enfin une nouvelle recrue

Après avoir disputé la saison NBA 2022-23 avec les Dallas Mavericks, Christian Wood s'apprête à rejoindre un rival de la Conférence Ouest. L’intérieur, qui tentera de faire le bonheur des Lakers de LeBron James, a récolté en moyenne 16,6 points, 7,3 rebonds et 1,8 passes en 67 apparitions l’année passée alors qu'il disputait la dernière année de son contrat.

Il est rapidement devenu le meilleur joueur disponible sur le marché des free agents mais ce n’est donc que début septembre que Christian Wood a finalement paraphé son nouveau contrat. Selon Adrian Wojnarowski d' ESPN , Wood a accepté un contrat de deux ans avec les Lakers de Los Angeles. L’ailier fort touchera 5.7 millions de dollars sur deux ans, soit le minimum vétéran pour un joueur ayant huit ans d’expérience en NBA. Toutefois, Christian Wood pourra tester le marché l’été prochain, s’il le souhaite, puisqu’il dispose d’une player option pour la saison 2024/25.

Les Lakers vont pouvoir améliorer leur « spacing »

Wood a été échangé aux Mavericks avant la draft de la NBA 2022 en échange d'un package comprenant le 26e choix au total, ainsi que les contrats de quatre joueurs qui n'avaient pas fait partie de la rotation la saison précédente. La motivation des Lakers pour signer Wood implique probablement son talent offensif et son adresse extérieure (38% en carrière). Aux côtés d'un protecteur de jante et d'un défenseur polyvalent comme Anthony Davis, les Lakers sont mieux équipés pour avoir Wood dans un rôle plus discret, plutôt que d'être le point d'ancrage défensif comme il l'était parfois avec les Mavs.

Une aide précieuse pour remplacer Anthony Davis si besoin

Pour une équipe des Lakers qui a dû composer avec ses superstars, Davis et LeBron James, manquant parfois certains matchs, faire appel à un joueur comme Wood pourrait aider à fournir l'étincelle offensive nécessaire lorsque ces situations se produisent. L'équipe manquait particulièrement d'option en zone avant pour fournir un coup de poing offensif lorsque Davis était absent, ce ne sera plus le cas. Pour rappel, les Lakers ont aussi signé Jaxson Hayes et re-signé Rui Hachimura pendant l'intersaison, ce qui leur a permis d'essayer de nombreuses combinaisons en zone avant à court terme. La franchise pourra donc expérimenter ce qui fonctionne et réévaluer les options l’été prochain.