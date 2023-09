Après son titre à l'US Open, Djokovic rend hommage à une légende de la NBA

Florian Barré

Ce dimanche, Novak Djokovic a remporté son 24e Grand Chelem en battant Daniil Medvedev 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 lors de la finale de l'US Open. Avec cette victoire le Serbe dépasse Serena Williams et égale Margaret Court pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem de tous les temps. Une performance magistrale qui s’est conclue par un touchant hommage de Nole à son grand ami et légende de la NBA, Kobe Bryant.

Au-delà d’entrer encore un peu plus profondément dans l’histoire du tennis, le 24e Grand Chelem revêtait une signification particulière pour Novak Djokovic. Le total correspondait au numéro inscrit sur le maillot de son ami proche Kobe Bryant, qui a porté le numéro 24 pendant 10 saisons avec les Lakers de Los Angeles. Après sa victoire contre le Russe Daniil Medvedev, Nole a enfilé un t-shirt personnalisé avec une image de lui-même et de Bryant avec la phrase « Mamba Forever » sur le devant et le numéro 24 au dos.

« Kobe était un ami proche »

« Il y a environ sept jours, j’ai pensé à faire ce t-shirt si j’avais la chance de gagner le tournoi », a déclaré Djokovic lors de la cérémonie de remise des trophées. « Je n’en ai parlé à personne jusqu’à il y a quelques jours, lorsque j’ai demandé à mon équipe de m’aider à faire ce t-shirt. Kobe était un ami proche. Nous avons beaucoup discuté de la mentalité du vainqueur. Lorsque j'étais aux prises avec une blessure et que j'essayais de faire mon retour et de revenir au sommet du jeu, il était l'une des personnes sur qui je comptais le plus. Il était toujours là pour tout type de conseil, tout type de soutien de la manière la plus amicale. »

Djokovic n’oublie pas la « Mamba Mentality »