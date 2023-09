NBA : Nouveau joueur des Spurs, il fait une grande révélation sur Wembanyama

Florian Barré

La Coupe du monde de basket étant terminée, les observateurs attendent avec impatience le début de la nouvelle saison NBA. L’une des principales attractions, si ce n’est la principale, se nomme Victor Wembanyama. Le jeune français doit confirmer son statut de plus grand prospect de la ligue depuis LeBron James. Arrivé à San Antonio en même temps que l’intérieur de 224cm, Sidy Cissoko est d’ailleurs certain que l’adaptation se fera assez rapidement pour Wemby au vu des progrès qu’il a déjà faits.

Victor Wembanyama par-ci, Victor Wembanyama par-là… L’été a été rude pour le prodige français. Médiatisé comme jamais il ne l’avait été auparavant, le numéro un de la dernière draft a décidé de se couper du monde quelque temps pour se préparer sereinement à sa toute première saison en NBA. Et dans un peu plus d’un mois, la ligue apercevra enfin la résultante de ce travail acharné. Mais Wemby sera-t-il prêt tout de suite ? Son coéquipier aux Spurs Sidy Cissoko a apporté un premier élément de réponse.

« Il a fait d’énormes progrès »

Les attentes autour de Wembanyama, Sidy Cissoko ne devrait pas trop avoir à les vivre, du moins pas en 2023-24. Drafté au second tour, celui qui évoluait l’an passé en G League va tenter de s’imposer comme un joueur de rotation fiable grâce à sa défense notamment. Interviewé par Le Quotidien du Sport , il est revenu sur la forme actuelle de son compatriote : « Son corps est prêt, mais il aura besoin d’un temps d’adaptation comme tous les rookies. On avait joué contre les Mets en début de saison et depuis il a fait d’énormes progrès. Ce n’est plus le même Victor ! Physiquement, on peut toujours s’améliorer, et comme pour tout rookie les premiers matchs il faudra prendre le coup. Mais après ça va venir tout seul. »

Wembanyama n’y arrivera pas seul