Combien d’années reste-t-il à Antetokounmpo au sommet de la NBA ?

Florian Barré

Depuis que Michael Jordan a quitté la NBA en 2003, la NBA est à la recherche de la prochaine grande superstar du basket-ball. Beaucoup sont venus et repartis, comme Grant Hill, Kobe Bryant et l'intemporel LeBron James, qui, à 39 ans, reste toujours aussi dominant. Mais on peut dire sans risque de se tromper que la NBA est entre de bonnes mains avec de nombreux joueurs prêts à prendre le relais.

L'un des acteurs les plus discutés et les plus influents de cette décennie est Giannis Antetokounmpo. Depuis sa saison rookie en 2013, Giannis a eu un impact énorme sur la ligue, menant les Milwaukee Bucks à un titre NBA en 2021 et une présence indéniable tant en attaque qu'en défense. Récemment, un rapport a été publié prédisant que Giannis restera une star de premier plan durant les cinq prochaines années. D'ici là, il aura 33 ans et entamera sa 15e saison en NBA. De nombreux analystes s'attendent à ce qu'il maintienne un niveau de production similaire à celui qu'il a eu tout au long de sa carrière, même si certains ont émis l'hypothèse que l'âge pourrait commencer à le rattraper à ce moment-là.

Lynché par Durant et Lillard, une star américaine critique encore la NBA https://t.co/hehbi7Xx1A pic.twitter.com/ANvHm7hByj — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Antetokounmpo doit-il changer son jeu ?

Avec 10 saisons déjà en NBA, beaucoup attendent toujours que Giannis réussisse systématiquement des tirs en dehors de la peinture. Après tout, cela sera crucial à l'approche de la trentaine, car ça lui donnera une autre façon de marquer et de s'ouvrir contre des défenseurs de plus en plus conscients de ses atouts. Cependant, il est certain que même si Giannis reste une faible menace à l’extérieur – il a tiré à 37% à 3-points la saison dernière – ce n'est qu'un petit défaut sur sa carrière tout bonnement brillante. La question désormais est de savoir si dans cinq ans, Antetokounmpo changera ou non radicalement de style de jeu.

« Un déclin significatif est peu probable »