Un contrat absolument fou attend une superstar de la NBA

Florian Barré

Après la prolongation de Jaylen Brown aux Celtics pour cinq ans et 304 millions de dollars, survenue lors de cette intersaison NBA, ainsi que l’extension de 3 ans et 186 millions de dollars pour Anthony Davis aux Lakers, un autre joueur pourrait exploser tous les records très prochainement. Le meneur-vedette des Dallas Mavericks, Luka Doncic, gagnera plus de 40 millions de dollars cette saison, mais aura possiblement une chance de doubler ce chiffre avec son prochain contrat.

Les contrats sont de plus en plus fous en NBA. Jaylen Brown et Anthony Davis ont battu des records cet été, en signant des contrats pharamineux. Pour autant, les deux superstars pourraient bien être rapidement dépassées par un autre gros nom de la ligue : Luka Doncic. Lors d'une apparition sur le podcast The Lowe Post , Bobby Marks d'ESPN a émis l'hypothèse que Doncic pourrait gagner un salaire annuel astronomique lors de la signature de son prochain contrat.

Argent, réseaux sociaux, solitude… Le message sincère d’une star de NBA https://t.co/WMr6PKrLyf pic.twitter.com/abBzwTM8p6 — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Doncic sur la bonne voie

« Luka sera probablement le premier gars à 80 millions de dollars », a déclaré Marks. Le journaliste a également noté que Doncic devrait signer son prochain contrat en 2025. Il est l'un des huit joueurs qui deviendront éligibles pour signer des accords supermax s'ils remportent une sélection All-NBA cette saison. Cela est de bon augure pour le Slovène, puisqu'il a été sélectionné dans la première équipe All-NBA au cours de chacune des quatre dernières années.

Luka Doncic peut-il emmener Dallas encore plus haut ?

Doncic est sans aucun doute l’une des jeunes stars les plus brillantes de la NBA. Il s'est classé deuxième de la ligue avec un sommet en carrière de 32,4 points par match tout en réalisant en moyenne 8,6 rebonds, 8,0 passes et 1,4 interceptions la saison passée. Cependant, l'éclat de Doncic n'a pas encore conduit à un succès significatif en séries éliminatoires pour les Mavs. Après avoir réalisé une course surprenante jusqu'à la finale de la Conférence Ouest en 2022, Dallas n'a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires la saison dernière après avoir terminé avec un bilan de 38-44. L'acquisition à la mi-saison du meneur vedette Kyrie Irving n’a, de surcroît, pas rapporté les résultats espérés par l'équipe.