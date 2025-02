Mbappé, le recrutement annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland s’affrontaient dans un choc de titans mardi soir en Ligue des Champions, Thierry Henry a décrypté le style des deux buteurs en direct dans son debrief du match sur CBS Sports. L’occasion pour l’ancien joueur de l’équipe de France d’expliquer pourquoi il préfèrerait plutôt recruter Mbappé que son homologue de Manchester City…

Le Real Madrid de Kylian Mbappé allait défier le Manchester City d’Erling Haaland mardi soir en Ligue des Champions, et ce sont finalement les hommes de Carlo Ancelotti qui l’ont emporté en Angleterre (3-2) grâce notamment à un but du capitaine de l’équipe de France. Thierry Henry était ensuite en direct sur CBS, et il a expliqué pourquoi, selon lui, Kylian Mbappé était au-dessus de Haaland.

« Mbappé a plus de talent »

« Mbappé et Haaland ? Kylian, pour moi, a plus de talent. Je vais vous expliquer. C'est un gars qui essaie de jouer en neuf depuis un an et demi. Ils ont essayé de le faire au Paris Saint-Germain et ça n'a pas trop marché. Maintenant, il le fait au Real Madrid, le plus grand club d'Europe. Il doit s'adapter à cela. Haaland joue en neuf depuis le début de sa carrière. Ce ne sont peut-être pas les deux meilleurs du monde, mais ils sont au top », lâche Thierry Henry, avant de confier qu’il recruterait Kylian Mbappé en priorité devant Erling Haaland dans son équipe.

Henry recruterait Mbappé

« Celui que je préfèrerais dans mon équipe ? Mbappé, tous les jours. Parce qu'il fait - ou offre - différentes options. Pour un entraîneur, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche et il peut jouer au milieu. Haaland peut-il jouer à n'importe quel poste autre qu'un neuf? Par exemple, laissez-moi vous poser une question… Qui préféreriez-vous marquer ? », poursuit l’ancienne gloire de l’équipe de France. Voilà qui est clair.