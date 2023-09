US Open : Medvedev - Djokovic, la revanche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, l'édition 2023 se terminera par la finale entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Le Russe, martyrisé plus tôt dans l'année par Carlos Alcaraz, a pris sa revanche et tentera de décrocher son deuxième US Open, deux ans après avoir battu le Serbe sur le Arthur-Ashe dans un match rempli d'histoire. En effet, Djokovic tentait à ce moment-là de réaliser le Grand Chelem calendaire et n'avait pas existé. C'est le moment de prendre sa revanche.

Tout le monde attendait une finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Mais l'Espagnol a bloqué sur la dernière marche, le troisième meilleur joueur du monde. Daniil Medvedev, pourtant à la peine dans cette opposition contre Alcaraz, a su se sublimer pour le faire déjouer et il s'offre sa cinquième finale en Grand Chelem. L'affiche promet beaucoup !

Djokovic, la force tranquille

Dire que Novak Djokovic a été inquiété lors de la quinzaine serait un peu exagéré. Même lorsqu'il a été mené deux sets à zéro au troisième tour contre Laslo Djere, le Serbe n'a jamais semblé en danger. Opposé à Taylor Fritz en quarts de finale, le meilleur espoir américain, il n'a pas eu besoin de forcer son talent face au 9ème mondial qui a raté ce rendez-vous. Lors des demi-finales, il a dû sauver une balle de troisième set contre Ben Shelton mais la marge était énorme. A 36 ans, celui qui reprendra le trône lundi disputera sa 36ème finale en Grand Chelem pour 72 participations.

Medvedev sur un nuage ?

Au vu des deux précédents affrontements entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev cette année, on ne donnait pas cher de la peau du Russe vendredi lors de la demi-finale. Pourtant c'est bien lui qui a su déjouer les plans du jeune Espagnol en ramenant toutes les balles. Alcaraz a semblé en souffrance, ne sachant plus où mettre la balle. Le numéro 3 mondial jouera donc sa troisième finale à l'US Open, là où il a remporté son seul titre en Majeur en 2021. Avec 5 finales à son compteur, il est le premier joueur en dehors du Big 4 à disputer cinq finales de Grand Chelem au XXIème siècle. La confirmation qu'il est bien le meilleur des joueurs nés dans les années 1990.

Revanche de 2021

Souvenez-vous il y a deux ans : Novak Djokovic était en lice pour un ahurissant Grand Chelem calendaire en se qualifiant pour la finale de l'US Open. Mais le Serbe a été rattrapé par l'enjeu et a été largement battu par un grand Daniil Medvedev qui s'offrait son premier Grand Chelem. Deux ans plus tard, beaucoup de choses ont changé et le Serbe semble parti pour un 24ème titre. Dans les duels, Djokovic mène 9 victoires à 5 et statistique étonnante : Medvedev n'a jamais battu le Serbe quand il n'était pas leader du classement ATP. Officiellement, ce n'est pas encore le cas...