US Open : Sinner encore trop court, les déceptions s'accumulent

Opposé à Alexander Zverev en huitièmes de finale de l'US Open, Jannik Sinner a fini par subir physiquement pour s'incliner une nouvelle fois en 5 sets au bout de la nuit entre lundi et mardi. L'Italien, qui a enfin atteint une demi-finale en Grand Chelem sur le gazon de Wimbledon il y a deux mois et remporté son premier Masters 1000 un mois plus tard à Toronto, n'a pas encore brisé tous ses plafonds de verre. Souvent en tort ? Son physique...

Numéro 6 mondial, Jannik Sinner semblait avoir passé un cap cet été. L'Italien, habituellement très à l'aise lorsqu'il s'agit de défier Carlos Alcaraz, avait l'occasion de retrouver l'Espagnol en quarts de finale du tournoi. Mais il a dû céder au bout de plus de 4h30 de combat face à Alexander Zverev. Oui mais voilà, ce scénario se reproduit bien trop souvent pour lui et il n'arrive pas à sortir vainqueur de ces gros combats.

Touché physiquement

Souvent en difficulté avec son corps depuis le début de sa carrière, Jannik Sinner a un sérieux problème. Lors de son huitième de finale face à Alexander Zverev, il a encore eu des crampes et a semblé au bord de l'abandon même s'il s'est battu jusqu'au bout. « Vers le milieu du premier set, j’ai ressenti une douleur dans la jambe, au début, cela ne me dérangeait que lorsque j’en avais besoin. Puis la situation s’est aggravée au fil des minutes, j’avais des crampes partout. Il n’a pas été facile de continuer le match dans ces conditions, mais je me suis battu » analyse-t-il.

Le même scénario difficile

Depuis deux ans, Jannik Sinner est un sérieux candidat en Grand Chelem. L'Italien perd rarement face à moins fort que lui et quand il perd, c'est très souvent au terme d'un énorme combat. Mais une statistique fait beaucoup parler : il a perdu les 5 matches les plus longs de sa carrière, tous des 5 sets en Grand Chelem. L'an dernier, il menait aussi 2 sets à 0 face à Djokovic à Wimbledon et est passé à un point de la victoire contre Alcaraz à l'US Open. « Je le répète, ça fait très mal, parce que je perds encore un match en 5 sets, l’année dernière, 5 heures contre Alcaraz, aujourd’hui plus de 4 heures et demie, je n’ai pas beaucoup de mots en ce moment, ça fait mal… » a-t-il lâché en conférence de presse, touché.

Zverev de retour

Pour Alexander Zverev en revanche, cette victoire face à Jannik Sinner ressemble bien à celle du retour au premier plan. L'Allemand, qui n'avait battu qu'un seul top 10 dans sa carrière en Grand Chelem (Alcaraz à Roland-Garros en 2022 avant sa blessure), signe son retour dans le top 10, lui qui semble revenu à son meilleur niveau même s'il a aussi souffert physiquement lors de son match face à Sinner, le plus beau de la quinzaine pour le moment.