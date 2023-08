Tennis : Alcaraz, Sinner, Rune... Cette statistique élogieuse sur la jeunesse

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2023 est pleine de surprises. Alors que l'on pensait que Carlos Alcaraz avait pris un certain avantage sur Novak Djokovic après sa victoire en finale à Wimbledon, le Serbe a répondu en s'offrant un succès de prestige à Cincinnati au terme d'un match qui restera dans la légende. Néanmoins, la jeune génération prend peu à peu ses marques puisqu'en dehors d'Alcaraz, Jannik Sinner et Holger Rune continuent de faire gonfler les statistiques.

L'US Open approche à grands pas et parmi les grands favoris, Novak Djokovic a peut-être réussi à redresser la barre par rapport à Carlos Alcaraz en prouvant qu'il était encore capable de résister physiquement aux combats les plus durs. Pour l'édition 2023, 3 jeunes joueurs font certainement partie des 5 favoris pour l'US Open, ce qui prouve bien que les temps sont en train de changer.

Alcaraz, Sinner et Rune trustent les finales

C'est une tendance qu'on ne peut pas nier : depuis le début de la saison 2023, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou Holger Rune apparaissent à chaque finale de Masters 1000. En effet, si aucun affrontement n'a eu lieu entre deux de ces joueurs en finale, Alcaraz a remporté Indian Wells, Madrid et était présent en finale à Cincinnati, Sinner s'est incliné à Miami avant de remporter son premier titre à Toronto et Rune a perdu en finale à Monte-Carlo et à Rome. Il reste donc 2 Masters 1000 cette année : Shanghai qu'aucun de ces joueurs n'a connu pour le moment, et Bercy, où le Danois est tenant du titre.

Prise de pouvoir à l'US Open ?

Qui peut battre Alcaraz et Djokovic à l'US Open ? C'est un peu la question du moment tant les deux hommes ont affiché un niveau hors du commun à Cincinnati. Le jeune Espagnol, tenant du titre, tentera de gagner une deuxième fois mais la tâche sera compliquée. Pour battre ces deux-là, il y a 3 joueurs qui se détachent pour leur niveau actuel et leurs confrontations : Daniil Medvedev, Jannik Sinner et Holger Rune. Si l'Italien est passé proche de grands exploits l'an dernier, il a fini par atteindre le stade des demi-finales à Wimbledon cette année. Le Danois, lui, doit passer ce cap.

Une première depuis plus de 30 ans

Cette semaine, le classement ATP a accueilli un nouveau venu dans le top 4 : Holger Rune. C'est donc une grande première pour le tennis depuis le mois d'août 1992 : deux joueurs de moins de 21 ans figurent parmi les 4 premières places mondiales. A l'époque, Pete Sampras et Goran Ivanisevic étaient classés 3ème et 4ème. Encore un signe que la jeunesse prend un peu plus ses marques...