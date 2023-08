Tennis : Djokovic épuisé, il fait une révélation surprenante

Alexis Brunet

Novak Djokovic a récemment remporté le 95ème titre de sa carrière en s'imposant en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à Carlos Alcaraz. Comme à chaque fois qu'il affronte l'Espagnol, le Djoker a dû s'employer pour venir à bout du numéro 1 mondial. Le Serbe était tellement épuisé, qu'il voulait que son adversaire finisse par abandonner.

Une rivalité est clairement en train de naître entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Pendant longtemps, le Serbe a bataillé face à Rafael Nadal, et bien aujourd'hui le numéro 1 mondial semble avoir pris la relève de son glorieux aîné. Les deux hommes se sont affrontés déjà quatre fois depuis le 7 mai 2022, c'était alors lors du Masters 1000 de Madrid.

Égalité parfaite pour le moment

Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se sont donc affrontés quatre fois pour le moment, et chaque fois dans des gros matches. Deux fois à l'occasion de demi-finale, et deux fois en finale. L'Espagnol a gagné à Madrid et en finale de Wimbledon, alors que le Serbe s'est lui imposé à Paris, et en finale à Cincinnati récemment. D'ailleurs les deux meilleurs joueurs du monde pourraient très vite se recroiser, à l'occasion de l'US Open, dernier Grand Chelem de la saison.

« J’étais sur le point de lui demander d’abandonner »