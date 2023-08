Tennis : Djokovic surclasse encore Nadal, c’est historique

Alexis Brunet

Novak Djokovic a encore une fois prouvé qu'il était l'un des plus grands joueurs de tennis au monde. Le Serbe a remporté le Master 1000 de Cincinnati face à Carlos Alcaraz, en trois sets, et après 3H49 de jeu. Une victoire qui le fait encore un peu plus entrer dans la légende. Le Djoker est devenu tout simplement le troisième joueur avec le plus de victoires, dépassant au passage son grand rival, Rafael Nadal.

C'est peut-être la naissance d'une rivalité qui va animer les dernières années de carrière de Novak Djokovic. Pour la quatrième fois, le Serbe était confronté à Carlos Alcaraz. Une rencontre à enjeu, puisque les deux hommes s'affrontaient en finale du Masters 1000 de Cincinnati. Une affiche royale, entre les meilleurs joueurs au monde tout simplement. Contrairement à la finale de Wimbledon gagnée par le jeune Murcien, cette fois-ci c'est le Djoker qui a triomphé. À 36 ans, le natif de Belgrade continue d'enchaîner les titres, et de battre les records.

Djokovic passe devant Nadal

En quatre rencontres entre Alcaraz et Djokovic, l'égalité est parfaite. L'Espagnol a gagné deux fois, à Madrid et à Londres, alors que le Serbe l'a emporté à Paris, et à Cincinnati. En remportant le Masters 1000 américain, le Djoker est encore un peu plus entré dans l'histoire. Avec cette victoire face au numéro un mondial, Nole est tout simplement devenu le troisième joueur le plus victorieux de l'histoire du tennis. Le natif de Belgrade compte maintenant 1069 victoires sur le circuit, il est donc passé devant son grand rival, Rafael Nadal, toujours bloqué à 1068, en attendant son retour de blessure. Djokovic est encore devancé par Roger Federer à la deuxième place, et Jimmy Connors en tête, avec 1274 victoires. Le numéro deux à l'ATP augmente aussi son avance au niveau des Masters 1000 sur le taureau de Mancacor, puisqu'il en a remporté maintenant 39, contre 36 pour Nadal. L'Espagnol peut toutefois se vanter de détenir une médaille olympique, ce que n'a pas Djokovic.

Tennis : Djokovic provoque un scandale, il assume complètement https://t.co/l71vnhMDhZ pic.twitter.com/Kw8RAoKjMf — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

L'US Open le prochain objectif

Après avoir triomphé à Cincinnati, Djokovic ne veut pas s'arrêter là. Le Serbe veut enchaîner avec le prochain Grand Chelem, l'US Open. Un tournoi qu'il a déjà remporté à trois reprises, la dernière fois c'était en 2018 face à Juan Martin del Potro. Il se pourrait bien qu'il retrouve sur sa route Carlos Alcaraz qui va lui aussi s'aligner lors du majeur américain. À cette occasion, le Serbe pourrait remporter son 24ème Grand Chelem, et là aussi creuser encore un peu plus l'écart avec Nadal, qui en compte toujours 22.