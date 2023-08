Il annonce une date pour la retraite de Djokovic

Benjamin Labrousse

Âgé de 36 ans, Novak Djokovic continue d’impressionner. Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire du tennis, le Serbe ne semble pas montrer des signes de faiblesses concernant sa condition physique actuelle. Pourtant, certains comme Radmilo Armenulic estiment que Djokovic n’est pas éternel, et qu'il pourrait même décider de prendre sa retraite d’ici un an ou deux.

Victorieux à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, Novak Djokovic espérait clairement pouvoir réaliser le Grand Chelem Calendaire en l’absence de Rafael Nadal, blessé et de retour uniquement en 2024. Mais le champion Serbe aux 23 Grands-Chelems a chuté face à Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon, et semble (enfin) avoir trouvé un adversaire à sa taille en l’absence du Taureau de Manacor .

« Je pense qu’il jouera pendant encore un an ou deux »

Mais quand est-ce que Novak Djokovic s’arrêtera ? Désormais âgé de 36 ans, le joueur serbe impressionne par ses qualités athlétiques. Toujours très bien préparé et peu souvent blessé, le natif de Belgrade pourrait, malgré tout, mettre fin à sa carrière prochainement selon son compatriote Radmilo Armenulic. « Il est difficile de mettre fin à une carrière, je le sais. J’espère qu’il sentira par lui‐même quand il devrait mettre fin à sa carrière. Nadal est sûr de finir parce qu’il a un problème avec ses hanches, Federer est déjà à la retraite, donc il ne reste que Novak des trois. Il doit penser maintenant qu’il devrait arrêter, mais je pense qu’il jouera pendant encore un an ou deux » , déclare l’ancien joueur serbe dans des propos relayés par WeLoveTennis .

Il se dira : « J’ai assez joué »