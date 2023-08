Tennis : Surclassé par Djokovic, Monfils se lâche

Alexis Brunet

En ce moment se déroule le Masters 1000 de Cincinnati. Malheureusement, Gaël Monfils a été éliminé en huitième de finale par Novak Djokovic. Le Serbe a donc gagné les dix-neuf rencontres qu'il a disputé face au Français. Pour Sliderman, cela est logique, car le numéro deux mondial est tout simplement plus fort que lui.

Novak Djokovic est en pleine forme à Cincinnati, le Serbe s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi, après sa victoire face à Taylor Fritz. Ce n'est pas Gaël Monfils qui dira le contraire. Le Français a croisé la route du Djoker en huitième de finale du Masters 1000, et il n'a pas pu empêcher une dix-neuvième défaite en autant de matches face au natif de Belgrade.

« Il est plus fort que moi »

Au moment de revenir sur sa défaite face à Djokovic dans les colonnes de L'Équipe , Gaël Monfils a été lucide sur sa performance et le niveau du numéro deux mondial. « J’ai du mal à trouver une solution, il est plus fort que moi. J’ai eu la réussite de battre Rafa une fois ou deux (deux fois exactement en seize confrontations), mais c’est pareil, le gars est plus fort. J’essaie de faire des choses, mais je n’y arrive pas. Quand je rentre dans le match, j’ai envie de trouver la solution, mais je n’y arrive pas et ça fait mal. Les gens ont ce truc en tête de 19–0. Mais si je le joue 25 fois, ça fera peut‐être 25–0. Et si un jour j’arrive à arracher un match, je serai hyper content, mais il restera plus fort que moi. »

Objectif US Open pour Monfils