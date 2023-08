Tennis : Gaël Monfils annonce la couleur pour l'US Open

Thibault Morlain

A Cincinnati, le parcours de Gaël Monfils s'est donc arrêté en huitième de finale face à Novak Djokovic. Il n'empêche que le Français a réalisé une très bonne tournée américaine. C'est forcément de bon augure à l'approche de l'US Open. A 10 jours du dernier Grand Chelem de la saison, Monfils s'est d'ailleurs prononcé sur ses objectifs pour le tournoi new-yorkais.

Alors que Gaël Monfils restait sur 18 défaites consécutives contre Novak Djokovic, voilà que le total est désormais passé à 19, un record. En effet, à Cincinnati, le Français s'est incliné contre le numéro 2 mondial. Un revers pour Monfils qui réalisait pourtant de bonnes performances ces dernières semaines aux Etats-Unis. Mais place maintenant à l'US Open. C'est le 28 août prochain que le Grand Chelem new-yorkais débutera. Qui succèdera à Carlos Alcaraz ? Alors qu'on devrait assister à un duel entre l'Espagnol et Novak Djokovic, Gaël Monfils sera lui aussi présent à l'US Open et il va arriver avec quelques idées en tête.

« J'aimerais bien gagner quelques matches à l'US Open »

Suite à sa défaite contre Novak Djokovic, Gaël Monfils s'est donc projeté sur l'US Open. Dans des propos rapportés par L'Equipe , l'actuel 211ème joueur mondial a expliqué : « J'aimerais bien gagner quelques matches à l'US Open, donc je vais me reposer pour être en bonne forme ». Gaël Monfils a d'ailleurs croisé les doigts pour espérer avoir un tableau simple, lui qui sort de grosses confrontations dernièrement.

