Tennis : Djokovic surclasse Monfils, la série noire continue

Opposé à Gaël Monfils en huitièmes de finales du tournoi de Cincinnati, Novak Djokovic n'a fait qu'une bouchée du joueur français. Le Serbe continue donc son parcours aux Etats-Unis tandis que Monfils n'y arrive toujours pas face au recordman de victoires en Grand Chelem. En effet, ça fait une défaite de plus pour le joueur de 36 ans qui continue sa série noire face à Djokovic et s'offre un bien triste record.

Ces dernières semaines, Gaël Monfils a pu regoûter à la victoire après une période très compliquée où son physique l'a embêté. Mais voilà que sur son chemin, le Français a rencontré un certain Novak Djokovic. En huitièmes de finale du tournoi de Cincinnati, le Serbe n'a finalement laissé aucune chance à Monfils. En effet, le numéro 2 mondial s'est imposé en deux sets 6-3, 6-2. Un revers qui confirme à nouveau que Novak Djokovic est bel et bien la bête noire de Gaël Monfils sur le circuit.

19-0 pour Djokovic face à Monfils

En effet, face à Novak Djokovic, Gaël Monfils n'arrive tout simplement pas à gagner. Cette défaite à Cincinnati ne fait alors qu'allonger la série du natif de Paris contre le numéro 2 mondial. Désormais, Djokovic a un bilan de 19-0 face à Monfils. C'est tout simplement une série record actuellement. « Cette série, c'est un phantasme des gens. Bien sûr que j'aimerais le battre juste une fois. Mais le mec est simplement plus fort que moi. Donne-moi un mec moins fort que moi et je gagnerai 50 fois contre lui. Si on regarde sur ma carrière, 19 fois, ça veut dire que je perds globalement une fois par an contre lui. Bien sûr, il y en a qui l'ont battu, mais il a battu, je ne sais pas, 25 fois Murray ou Federer. Bien sûr, ils l'ont battu aussi. Mais il est juste plus fort que moi et je n'arrive pas à trouver la clef. Moi aussi je veux gagner, mais je ne suis jamais favori. Chaque fois il est 1er ou 2e mondial. Je n'ai jamais été favori, en fait », a d'ailleurs expliqué Gaël Monfils à propos de cette incapacité à battre Novak Djokovic suite à cette 19ème défaite.

Nadal et Federer impressionnent eux aussi

Avec ce 19-0 contre Gaël Monfils, Novak Djokovic détient donc le record de victoires consécutives face à un même joueur. Mais il existe d'autres séries dans le tennis similaires. Richard Gasquet peut notamment en témoigner. Pour le Français, le cauchemar se nomme Rafael Nadal avec un 18-0 en faveur de l'Espagnol. Ensuite, il existe plusieurs séries à 17-0. Ça vaut pour Roger Federer qui a l'avantage sur David Ferrer ainsi que Mikhail Youzhny, tandis que Björn Borg et Yvan Lendl ont eux dominé respectivement Vitas Gerulaitis et Tim Mayotte.