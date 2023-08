Tennis : Djokovic déclare sa flamme à Monfils

Jean de Teyssière

Deux mois et demi après la fantastique soirée du 30 mai 2023 et sa victoire au bout de la nuit face à l'Argentin Sebastian Baez (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5), Gaël Monfils continue d'enflammer les courts de tennis. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté de l'Océan Atlantique, aux Etats-Unis pour le Masters 1000 de Cincinnati que le Français brille. Il sera opposé ce vendredi à 2h30 du matin à Novak Djokovic, après avoir disposé de Cameron Norrie (3-6, 6-4, 6-3) et Alex de Minaur (7-5, 6-4). Le Serbe a eu des mots élogieux à l'encontre de Gaël Monfils.

La rencontre entre Gaël Monfils et Novak Djokovic promet, tant le niveau du Français est exceptionnel. À bientôt 37 ans, Monfils est toujours présent sur les courts de tennis et performe. À Cincinnati, le vainqueur de onze titres en simple aura fort à faire puisque Novak Djokovic a remporté les 18 derniers matchs face à Monfils. Et les deux hommes se sont affrontés...18 fois.

« Gaël est un homme extraordinaire, je le respecte et je l’aime vraiment »

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Novak Djokovic estime que : « Gaël est un homme extraordinaire, je le respecte et je l’aime vraiment – il apporte tellement de joie aux fans. C’est le joueur le plus charismatique des deux dernières décennies. Les fans et les joueurs l’adorent, c’est donc formidable de le voir si bien jouer. »

« Il a gagné de gros matchs ces dernières semaines, j’espère qu’il n’en gagnera pas d’autres cette semaine (rires) »