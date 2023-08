Tennis : Djokovic toujours au top, il hallucine

Baptiste Berkowicz

Novak Djokovic est devenu grâce à sa victoire finale lors de l'édition 2023 de Roland-Garros, le joueur détenant le plus de Grands Chelems à son palmarès de toute l'Histoire du tennis. À 36 ans, le Serbe continue de survoler le circuit. Le Canadien Félix Auger-Aliassime ne s'est pas privé pour mettre en lumière le travail colossal de l'actuel numéro 2 mondial depuis toutes ces années.

Novak Djokovic est tout en haut dans l'Histoire du tennis. Peu d'observateurs voyaient le Serbe atteindre un tel palmarès et en venir à dépasser Rafael Nadal et Roger Federer en terme de chiffres. Une longévité qui force le respect, davantage encore chez ses pairs.

« Vous voyez ce qu’il faut qu’un gars comme Novak soit toujours aussi compétitif»

Novak Djokovic est une référence pour de nombreux joueurs, c’est le cas notamment pour Félix Auger‐Aliassime. Le jeune canadien n’a pas vraiment brillé à Cincinnati : vainqueur au premier tour contre Matteo Berrettini, il a finalement été éliminé par Adrian Mannarino mercredi (4−6, 4–6). Malgré cette défaite, Félix Auger‐Aliassime veut rester compétitif et tenterait bien d'imiter un certain Novak Djokovic : « Je pense que c’est crucial dans le jeu d’aujourd’hui. Tous les meilleurs joueurs le font, vraiment. Je pense que c’est pourquoi les gens se soucient tellement maintenant de la préparation, de la flexibilité, de l’amplitude des mouvements, et aussi à long terme, parce que vous voyez ce qu’il faut qu’un gars comme Novak soit toujours aussi compétitif »

Djokovic en quête d'un 24ème Grand Chelem

Le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open, approche à grands pas. Le coup d'envoi de celui-ci s'effectuera le 28 août. Déjà vainqueur à trois reprises du Majeur américain, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Un homme semble plus que jamais capable de mettre à mal le Serbe : Carlos Alcaraz. Tenant du titre à l'US Open, l'Espagnol pourrait rebattre les cartes et empêcher l'actuel numéro 2 mondial d'aller décrocher une nouvelle quinzaine victorieuse.