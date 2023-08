C'est annoncé, il se lance un défi face à Djokovic

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Carlos Alcaraz occupe la place de numéro un mondial. Une récompense méritée pour le dernier vainqueur de Wimbledon, mais l'Espagnol se sait chassé. Novak Djokovic est à ses trousses, et c'est une motivation pour le Murcien, avec qui le Serbe est en train d'installer une grosse concurrence ces derniers mois.

Cette saison, les quatre tournois majeurs pourraient revenir à seulement deux hommes. L'Open d'Australie a été remporté par Novak Djokovic face à Stefanos Tsitsipas en janvier dernier. À Roland-Garros, le Serbe a réalisé un doublé, puisqu'il s'est à nouveau imposé, cette fois face à Casper Ruud. Le Djoker se mettait alors à rêver du Grand Chelem calendaire, mais ses espoirs ont été brisés par Carlos Alcaraz. L'Espagnol a remporté Wimbledon contre le natif de Belgrade, en déjouant les pronostics.

L'US Open pour départager Alcaraz et Djokovic

Il reste donc un tournoi du Grand Chelem pour départager Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. L'US Open démarre le 28 août, et l'on saura alors si le Serbe va réaliser un triplé, ou bien si l'Espagnol recolle à deux victoires partout en majeur. Pour le moment, la dynamique est en faveur du Murcien, grâce à sa victoire à Wimbledon, mais aussi parce qu'il est le numéro un mondial.

Tennis : Nadal et Djokovic ont aidé Federer, elle lâche une révélation https://t.co/QM2FNR1goq pic.twitter.com/wU1I1ezsij — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Alcaraz se sert de Djokovic pour rester numéro un