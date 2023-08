Tennis : Jannik Sinner titré, les débats sont relancés !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, le Masters 1000 du Canada a accouché d'un nouveau vainqueur dans cette catégorie de tournois, l'Italien Jannik Sinner. Grand talent de la nouvelle génération, il n'avait pas encore réussi à garnir son palmarès d'un grand titre. A deux semaines du début de l'US Open, il se repositionne peut-être comme le troisième favori derrière Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

A Toronto, la semaine a été très agitée. La moitié du top 10 a été éliminée au bout de 1 ou 2 matches et forcément, les opportunités ont été grandes pour certains. 8ème mondial avant sa victoire, Jannik Sinner a passé un cap qu'il avait bien du mal à franchir depuis des mois. En 2023, c'est bien lui le meilleur sur dur en Masters 1000.

Un accomplissement

Déjà finaliste à deux reprises en Masters 1000, à Miami en 2021 et 2023, Jannik Sinner vient de remporter le plus grand titre de sa carrière. L'Italien a parfois connu des mésaventures physiques mais la semaine dernière, il n'a pas semblé gêné. Il faut dire qu'il a su profiter d'un tableau assez dégagé. « Tout ce que j’ai fait aujourd’hui se résume à ce que j’ai appris lors des autres finales du Masters 1000. J’étais très concentré sur mon jeu, sur ce que j’avais à faire, je sentais que je l’exécutais de la bonne manière. C’est pourquoi je suis si heureux » a-t-il confié après sa victoire en finale, où il a totalement empêché Alex de Minaur de l'embêter.

Numéro 4 à l'US Open ?

Forcément, avec une grande victoire, il y a des conséquences au classement. Ce lundi, c'est un vrai champ de bataille pour désigner qui sera la tête de série numéro 4 à l'US Open. Pour rappel, il reste seulement cette semaine à Cincinnati pour décider du sort de Jannik Sinner. Actuellement, c'est Stéfanos Tsitsipas qui occupe ce rang mais il doit défendre les points d'une finale et devrait être dépassé. Holger Rune, Casper Ruud, Sinner, Rublev et le Grec se tiennent tous en moins de 300 points. Le Masters 1000 de Cincinnati sera très intéressant !

Le seul à tenir son rang

A Toronto, les surprises ont été nombreuses. A commencer par la présence d'Alex de Minaur en finale, lui qui n'avait jamais atteint les quarts de finale auparavant et qui a éliminé Medvedev sur son passage. Déjà en difficulté face à Hurkacz, Carlos Alcaraz a perdu contre Tommy Paul, le même adversaire qui l'avait terrassé au Canada l'an dernier. Finalement, le seul à tenir son rang se nomme Jannik Sinner, qui méritait bien son titre. D'ailleurs, Gaël Monfils a été celui qui l'a gêné le plus...