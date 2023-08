Tennis : Djokovic fait son retour, record historique en vue ?

Benjamin Labrousse

Le 16 juillet dernier, Carlos Alcaraz faisait trembler la planète tennis en renversant un Novak Djokovic pourtant impressionnant en finale de Wimbledon. Absent des gros tournois américains depuis deux ans en raisons de sa situation vaccinale, le Serbe va effectuer son grand retour aux États-Unis en disputant le Masters de Cincinnati. Un tournoi légendaire que « Nole » a remporté par deux reprises dans sa carrière, et dans lequel ce dernier pourrait inscrire son nom dans la légende en rejoignant en cas de succès des joueurs comme Andre Agassi et Pete Sampras.

Figurant parmi les tournois les plus iconiques du circuit ATP, le masters de Cincinnati comporte de belles légendes dans son palmarès. Maître incontesté des lieux, Roger Federer a remporté à 7 reprises le tournoi américain. Avec des victoires en 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 et 2015, la légende suisse semble indiscutablement destiné à rester longtemps au sommet du palmarès du Cincinatti Open. Car derrière le Suisse, le seul joueur en activité avec le plus de titres remportés lors de ce tournoi, n’est d’autre que Novak Djokovic avec deux titres à son actif, obtenus en 2018 et 2020.

Mats Wilander : 4 titres à Cincinnati

Derrière Roger Federer, on retrouve le Suédois Mats Wilander. Phénomène des années 1980, Mats Wilander sortira victorieux à Cincinatti en 1983 et 1984. En 1985, Boris Becker s’imposera avant de laisser sa place de nouveau au Suédois en 1986. L’année suivante, son compatriote Stefan Edberg s’imposera avant que Mats Wilander ne remporte son quatrième et dernier titre à Cincinnati en 1988. À côté de ses 4 titres lors de ce Masters, Mats Wilander aura également disputé une finale perdue face à Boris Becker en 1985.

Andre Agassi : 3 titres

En 1995 et 1996, l’Américain Andre Agassi s’impose à deux reprises en finale du Cincinnati Open face à son compatriote Michael Chang. Il faudra ensuite attendre de longues années pour revoir le natif de Las Vegas s’imposer lors de ce tournoi puisque c’est seulement en 2004 qu’Andre Agassi parviendra à glaner son 3ème sacre dans l’Ohio, face à Lleyton Hewitt cette fois-ci.

Pete Sampras : 3 titres

Tout comme son grand rival, Pete Sampras aura également remporté le tournoi de Cincinnati à 3 reprises. Mais à la différence d’Andre Agassi, l’homme aux 14 Grand-Chelem aura également été défait à deux reprises dans ce tournoi : en 1991 face au Français Guy Forget et en 1998 face à l’Australien Patrick Rafter. Victorieux en 1992, 1997, et 1999 (où il prendra sa revanche face à Rafter), Pete Sampras pourrait ainsi être rejoint par Novak Djokovic en cas de victoire du Serbe lors de cette édition 2023 du Cincinnati Open.