Tennis : Monfils face à un immense défi, le nouveau Tsitsipas

Engagé cette semaine au Masters 1000 de Toronto, Gaël Monfils a réussi son entrée en lice face à un adversaire qui marchait sur l'eau depuis un moment, Christopher Eubanks. Le Français, déjà vainqueur face à Alexander Bublik la semaine dernière, enchaîne les belles prestations et pourrait bien finir par retrouver le top 100 assez rapidement. Attention, face à lui, il aura un premier grand obstacle en la personne de Stéfanos Tsitsipas, numéro 4 mondial.

C'est sûrement la plus grosse affiche de cette journée à Toronto. En dehors de l'entrée en lice de Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev ou encore Jannik Sinner, Stéfanos Tsitsipas défiera Gaël Monfils dans un match qui s'annonce très animé. Le Grec vient tout juste de recommencer à gagner juste après avoir pris la décision de mettre un peu son père de côté, qui était constamment présent.

Monfils est de retour !

Au vu de ses qualités physiques, c'est presque comme si Gaël Monfils n'était jamais parti. Certes, il a eu du mal à conclure son match face à Christopher Eubanks mais un point a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux : celui où il obtient un double break dans le troisième set après un échange exceptionnel en défense, pas digne d'un joueur de presque 37 ans. « Je ressens avant tout un soulagement et une satisfaction pour moi-même. Les gens trouvent ça dingue que je ramène des balles de nulle part mais je taffe pour ça ! Là, je me sentais hyper bien, rapide. Je dois encore m'améliorer énormément, mais chaque semaine, c'est de mieux en mieux, et j'ai le sentiment de toujours pouvoir rivaliser avec ces gars-là » a-t-il déclaré à L'Equipe .

Tsitsipas, le changement

De son côté, Stéfanos Tsitsipas n'arrive pas avec une confiance démesurée mais il a changé quelque chose dans son entourage qui lui a permis de gagner un titre, plus d'un an après son dernier. En effet, le Grec s'est imposé à Los Cabos pour sa première semaine avec seulement Mark Philippoussis à ses côtés en tant que coach. Il a pris la décision de se séparer de son père en dehors des Grands Chelems pour le moment pour donner un nouvel élan à sa carrière. « Je pense qu’il y a une chose à laquelle j’ai prêté attention : c’est qu’il y a beaucoup plus de tranquillité et de calme dans l’air quand je suis en compétition » a-t-il lâché après son titre au Mexique.

Un exploit possible pour Monfils ?

Si on regarde l'année 2023 de Stéfanos Tsitsipas, on peut se dire que Gaël Monfils a ses chances. La tâche sera extrêmement compliquée mais il a besoin de belles histoires pour retrouver les hauteurs du classement. Toujours au-delà de la 300ème place mondiale puisqu'il avait joué l'année dernière lors des Masters 1000 de l'été, le Français n'a pas encore connu une réelle ascension. C'est l'occasion.