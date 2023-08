Tennis : Frances Tiafoe mérite-t-il vraiment sa place dans le top 10 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau venu dans le top 10 cette année à la suite de ses deux titres et de ses gros résultats, Frances Tiafoe n'est pas encore perçu comme le candidat potentiel à la victoire toutes les semaines. Du fait de son classement, on pouvait même s'attendre à plus de régularité de sa part, lui qui alterne le spectacle et les performances parfois très surprenantes.

Depuis l'année dernière, Frances Tiafoe gravit les échelons sur le circuit ATP et pourrait bientôt s'inviter à la table des meilleurs joueurs du monde. Demi-finaliste à l'US Open l'an dernier où il avait perdu face au futur vainqueur, l'Américain incarne cette nouvelle génération qui compte bien prendre le flambeau d'Andre Agassi ou autres Pete Sampras et Andy Roddick. Mais pour Tiafoe, il manque encore cette victoire référence, celle qui lui permettra de remporter un grand titre.

Une certaine pression ressentie

Très apprécié sur le circuit pour sa sympathie et son côté showman, Frances Tiafoe fait preuve également de beaucoup de talent. L'Américain a déjà fait quelques gros coups à l'image de sa victoire contre Rafael Nadal lors du dernier US Open. Avec ses résultats depuis un an, il est monté en gamme et forcément, les attentes sont différentes. « Vous savez, je sens où j’en suis dans ma carrière en ce moment, je veux dire, un ATP500 et des trucs comme ça, je dois commencer à aller plus loin, à faire des finales, à les gagner. Tout le monde joue si bien maintenant » déclarait-il après sa défaite à Washington la semaine dernière.

Tennis : En difficulté, Caroline Garcia va devoir briller ! https://t.co/OQN06vYbN9 pic.twitter.com/hmHXO5SELb — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Un joueur irrégulier

Demi-finaliste à Indian Wells cette année, Frances Tiafoe a déjà remporté deux titres : Houston et Stuttgart. Capable de s'illustrer sur toutes les surfaces, l'Américain a tout pour s'imposer dans un grand rendez-vous. Mais son irrégularité lui joue encore des tours, lui qui a encore du mal à briller en Grand Chelem. Cette année, il est tombé à chaque fois au troisième tour mais il a parfois manqué à l'appel, à l'image de son élimination d'entrée à Toronto face au revenant Milos Raonic. Malgré le gain du premier set après un point litigieux, il a fini par exploser.

En quête d'une victoire référence

La plus belle victoire de la carrière de Frances Tiafoe est sûrement celle face à Rafael Nadal à l'US Open l'an dernier. Très apprécié du public, surtout en Amérique, il pourrait donc réussir le même coup en 2023 mais il lui faudra plus de réussite. Plus attendu dans les grands rendez-vous désormais, il faut digérer cette pression qui peut le bloquer. Dans sa carrière, il a prouvé qu'il jouait encore mieux à domicile.