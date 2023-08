Tennis : Que se passe-t-il avec Félix Auger-Aliassime ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours à la 12ème place mondiale cette semaine, Félix Auger-Aliassime entame le Masters 1000 de Toronto en sa qualité de principal espoir canadien. Pourtant, depuis plusieurs mois, le Québécois enchaîne les contreperformances et n'arrive plus à gagner un match. Considéré comme l'un des grands espoirs de la nouvelle génération, il a eu bien du mal à s'imposer au sommet mais après son année 2022, il était attendu au tournant.

Alors qu'il fêtera ses 23 ans ce mardi pour son entrée en lice à Toronto, Félix Auger-Aliassime doit commencer à trouver le temps long. Gêné par une blessure au genou ces derniers temps, le Canadien a fait le pari de ne pas prendre de vraie pause mais d'après les dernières informations, il arriverait en meilleure forme pour son Masters 1000 à domicile.

En panne de victoire

Le début de saison n'était pas mauvais pour Félix Auger-Aliassime. Un huitième de finale à l'Open d'Australie et un bon mois de février laissaient penser qu'il jouerait un grand rôle cette année. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas puisque depuis sa défaite à Indian Wells en quarts de finale face à Carlos Alcaraz, le Québécois n'a trouvé le chemin de la victoire qu'à deux reprises, à Miami et à Lyon. Il a ensuite perdu d'entrée à Madrid, à Rome, à Roland-Garros et à Wimbledon.

Tennis : Djokovic se fait surclasser, sa bête noire est désignée https://t.co/4jx60RanH4 pic.twitter.com/SBA6RcmaHK — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Une blessure plus inquiétante que prévue ?

A Roland-Garros déjà, Félix Auger-Aliassime était arrivé avec une petite blessure qui l'avait sérieusement handicapé. Touché à l'épaule, il avait été incapable de rivaliser mais ses déclarations ne laissaient pas transparaître une réelle clairvoyance sur la situation. A Wimbledon, il n'a pas réussi à renverser la vapeur et disait ne pas comprendre les difficultés traversées en ce moment. Après son élimination d'entrée à Washington la semaine dernière, il n'arrivera pas en confiance chez lui au Canada.

Retour en force ?

Félix Auger-Aliassime arrive donc sans repères dans cette tournée américaine. Le Canadien a la chance de pouvoir jouer à domicile cette semaine et il faudra en profiter pour retrouver la victoire au premier tour face au qualifié australien Max Purcell. Ensuite, il aura de toute façon un match sérieux à jouer face au vainqueur du match entre Lorenzo Sonego et Andy Murray.