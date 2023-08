Tennis : Toutes les infos à savoir sur le Masters 1000 du Canada

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Près de trois semaines après le sacre de Carlos Alcaraz à Wimbledon, il est l'heure pour les meilleurs joueurs du monde de se donner rendez-vous au Canada pour le sixième Masters 1000 de l'année. Comme traditionnellement, Toronto et Montréal se partagent les tournois masculin et féminin et pour les hommes cette année, c'est à Toronto que l'attention sera portée.

C'est la première grande étape dans cette tournée américaine pour la plupart des joueurs. La répétition générale avant l'US Open à la fin du mois. Chaque année, le Canada accueille un Masters 1000 et pour le circuit ATP cette année, c'est à Toronto que le titre de Pablo Carreno Busta obtenu à Montréal l'an dernier sera remis en jeu. Un changement de lieu qui ne perturbe en général pas beaucoup les joueurs puisque les conditions sont assez similaires.

Un tournoi historique

Tournoi créé en 1892, l'Open du Canada fait partie du calendrier professionnel depuis le début de l'ère Open en 1968, ce qui en fait un des tournois les plus vieux sur le circuit. Organisé conjointement par Montréal et Toronto, le tournoi avait lieu les années paires dans la capitale de l'Ontario et les années impaires au Québec pour les hommes avant l'interruption du circuit en 2020 pour cause de Covid. Depuis, c'est l'inverse qui se produit mais les conditions restent les mêmes : les tableaux comportent 56 joueurs et 56 joueuses.

Répétition avant l'US Open

Le mois d'août du calendrier est très chargé en tennis. Le Masters 1000 du Canada n'est que la première étape d'une grande tournée concernant les plus gros tournois et dans l'histoire récente, la domination du Big 3 n'a pas été aussi éclatante par rapport à un autre endroit, un peu à l'image de l'US Open. C'est Ivan Lendl qui possède le plus de couronnes avec 6 titres, juste devant Rafael Nadal avec 5 et Novak Djokovic avec 4. Roger Federer, lui, avait remporté deux éditions en 2004 et 2006. En 2021, Daniil Medvedev s'adjugeait avant que Pablo Carreno Busta ne l'imite un an plus tard.

Un tournoi aussi touché par la réforme

Depuis cette année, plusieurs Masters 1000 ont évolué pour adopter le format d'Indian Wells et de Miami : un tableau de 96 joueurs organisé sur deux semaines. Après Madrid, Rome et Shanghai en 2023, l'ATP a annoncé que l'Open du Canada et Cincinnati suivront le chemin à partir de 2025. Il faudra donc réorganiser le calendrier pour trouver de la place car à l'heure actuelle, il semble bien impossible de réaliser une telle opération, surtout que le tournoi de Cincinnati est sujet à la délocalisation.