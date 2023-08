Tennis : Les wild-cards françaises pour l'US Open sont connues

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A un peu moins d'un mois du début de l'US Open, les premières invitations ont déjà été distribuées. En effet, la Fédération française de tennis a dévoilé le nom des deux représentants qui ont été récompensés d'une wild-card dans le cadre de l'accord avec l'USTA, la fédération américaine. Outre ces deux noms, la liste pourrait contenir d'anciennes légendes prêtes à faire leur retour.

Comme à chaque levée du Grand Chelem, 8 invitations sont distribuées dans chaque tableau de simple. Depuis de longues années, un accord a été passé entre les fédérations australienne, française et américaine et parmi les invités, il y a forcément toujours au moins un joueur de chaque nationalité. Wimbledon reste encore à l'écart en décidant de ses propres wild-cards. Cette année, en attendant la liste complète, les deux noms du clan tricolore ont déjà été révélés.

Benjamin Bonzi, l'opportunité de revenir

Numéro 1 Français pendant quelques semaines au début de l'année, Benjamin Bonzi pouvait nourrir de grands espoirs en 2023. Le Français a atteint sa première finale sur le circuit ATP à Pune, atteignant ainsi la 42ème place ensuite, son meilleur classement. Malheureusement, il s'est blessé au poignet lors du tournoi de Monte-Carlo, où il a obtenu sa dernière victoire sur le circuit. Absent de longs mois, il a repris sur gazon mi-juin, chutant lourdement jusqu'en dehors du top 100. La décision de lui remettre une wild-card peut donc sembler surprenante mais il faut bien avouer qu'il aurait eu largement sa place s'il n'avait pas été blessé. Espérons qu'il reprenne le rythme assez rapidement.

Tennis : Petite révolution, la VAR débarque dans le tennis https://t.co/WuXbVIKJfj pic.twitter.com/efggRlEfzK — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Fiona Ferro, le choix logique

Ancienne 39ème mondiale, Fiona Ferro a été choisie pour recevoir la wild-card côté féminin. Le tennis féminin français est en grande difficulté en ce moment puisqu'il y a seulement 5 Françaises dans le top 100 et le bilan est bien maigre derrière Caroline Garcia. Redescendue très loin au classement en raison de problèmes dans sa vie personnelle, elle s'est absentée du circuit de longs mois après avoir porté plainte contre son ancien entraîneur pour agression sexuelle et viol lorsqu'elle était mineure. 256ème mondiale cette semaine, elle est toujours à la recherche d'une victoire sur le circuit WTA, elle qui a enchanté le public français à Roland-Garros en sortant des qualifications.

Venus, Wozniacki... de gros noms à venir

La Fédération américaine n'a pas encore dévoilé de liste officielle mais on peut déjà se douter de certains noms qui accompagneront Fiona Ferro et Benjamin Bonzi. En effet, l'ancienne numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki a annoncé qu'elle reprenait sa carrière et elle a déjà obtenu son ticket. De son côté, Venus Williams devrait faire partie du rendez-vous. Côté masculin, plusieurs revenants sont déjà dans la liste grâce à leur classement protégé, à commencer par Kei Nishikori et Milos Raonic.