Tennis : Djokovic pète un câble, son clan répond cash

Alexis Brunet

Novak Djokovic est l'un des meilleurs joueurs de tennis au monde, et même le GOAT pour certains. Il a disputé de nombreuses finales, et il en a remporté un paquet. Lors de ces grands matches, les nerfs peuvent être tendus, et le Serbe peut parfois être assez sec avec son entourage, notamment son coach, Goran Ivanisevic. Ce dernier est revenu sur le sujet, et cela ne lui pose pas de problème.

Novak Djokovic n'arrivera pas à réaliser un autre grand exploit cette saison. Le Serbe a pensé un moment réaliser le Grand Chelem calendaire, c'est-à-dire remporter tous les tournois majeurs, lors de la même saison. Le Djoker était bien parti, puisqu'il avait triomphé à l'Open d'Australie et à Roland-Garros. Après le tournoi parisien, il ne restait donc plus qu'à remporter Wimbledon et l'US Open, mais malheureusement pour Nole, Carlos Alcaraz est passé par là.

Une finale épique à Wimbledon

Alors qu'il était le grand favori de Wimbledon, Novak Djokovic a échoué en finale. Et ce n'était pas contre n'importe qui, puisque c'est le numéro un mondial, Carlos Alcaraz, qui a battu le Serbe. Mais c'était tout de même une surprise, car l'Espagnol n'avait que peu d'expérience sur le gazon londonien, alors que le Djoker était lui un spécialiste de la surface. On peut donc imaginer que le natif de Belgrade a dû faire sortir son immense frustration, et son clan a sûrement été sa première victime.

Les colères de Djokovic ne dérangent pas son coach