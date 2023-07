Roland-Garros : Alcaraz lâche un terrible aveu sur Djokovic

Alexis Brunet

Carlos Alcaraz est actuellement le meilleur joueur du monde. Un statut qu'il n'a pas volé, puisqu'il a par exemple battu Novak Djokovic en finale de Wimbledon. Avant cela, les deux hommes s'étaient croisés en demi-finale à Roland-Garros. Un mauvais souvenir pour l'Espagnol, mais qui lui a permis d'apprendre de ses erreurs.

La nouvelle génération est en train de prendre le pouvoir. En effet, Roger Federer a mis fin à sa carrière, et Rafael Nadal cherche, lui, à revenir en 2024, mais rien n'est moins sûr. Il ne reste que Novak Djokovic, qui continue d'avoir un niveau très élevé, ou bien des joueurs tels que Stanislas Wawrinka, ou bien Andy Murray. Mais le meilleur tennisman du monde actuellement n'a que 20 ans, et il se nomme Carlos Alcaraz.

Déjà deux Grand Chelem pour Alcaraz

Carlos Alcaraz est donc le leader de la nouvelle génération. À seulement 20 ans, l'Espagnol a déjà remporté deux Grand Chelem. L'US Open en 2022, mais aussi et surtout Wimbledon cet été. Une victoire à Londres face à Novak Djokovic, qui a impressionné tous les observateurs, car le gazon anglais est normalement le jardin du Serbe. Un terrain de jeu sur lequel il excelle. Mais le Murcien aurait pu peut-être remporter Roland-Garros 2023, sans une blessure en demi-finale.

« Je me suis senti impuissant et déçu »