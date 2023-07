Tennis : Petite révolution, la VAR débarque dans le tennis

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà utilisée depuis plusieurs années dans le football, l'assistance vidéo va bientôt débarquer en Grand Chelem dans le tennis ! En effet, l'US Open vient d'annoncer que pour sa prochaine édition, dans un mois, les arbitres seront autorisés à faire appel à la vidéo pour prendre la bonne décision. Les erreurs d'arbitrage ne sont pas rarissimes dans le tennis mais le sport prend une grande initiative.

Même si certaines compétitions ont déjà fait appel à l'arbitrage vidéo, ce sera une grande première sur le circuit, surtout à ce niveau. Dans sa volonté de toujours opter pour les meilleurs technologies, le tennis va donc implémenter l'assistance vidéo lors du prochain US Open (28 août-11 septembre). Ainsi, les trois courts centraux, le Arthur-Ashe, le Louis-Armstrong et le Grandstand sont concernés, ainsi que les courts n°5 et 7.

Arbitrage électronique à partir de 2025

Il y a quelques mois, l'ATP annonçait que l'arbitrage électronique serait généralisé à partir de la saison 2025. Utilisée depuis l'Open d'Australie 2021 pour limiter les personnes présentes sur le court en période de Covid-19, cette technologie va donc supprimer pour de bon les juges de ligne, même sur terre battue. Depuis quelques années, le tennis a entamé une réelle transition technologique et nul doute que les innovations seront encore bien présentes dans les années à venir.

9 cas de figure visés

Déjà utilisée lors des NextGen Finals ou l'ATP Cup par le passé, l'assistance vidéo servira lors de 9 cas précis, comme l'a annoncé la presse américaine. En effet, l'arbitre pourra faire appel à la vidéo pour vérifier si la balle n'a pas rebondi deux fois, si un joueur a touché le filet avant le deuxième rebond de la balle, si le joueur a tapé une balle dans le camp adverse, pour vérifier que le serveur n'avait pas le pied sur la ligne au moment de servir ou alors pour confirmer les décisions pour rejouer un point ou pas. Ce sont donc les principales raisons pour faire appel à cet arbitrage même si d'autres points sont prévus.

Bientôt généralisé ?

Pour l'édition 2023, la Fédération américaine a prévu d'utiliser cette technologie seulement sur 5 courts mais à l'avenir, on peut penser que l'assistance vidéo prendra une grande place sur le circuit ATP. En revanche, on ne sait pas encore de quelle manière on pourra faire appel à cette technologie ni le délai pour obtenir la preuve et donc la décision de l'arbitre. Pour chaque ajout technologique, le but a toujours été de prendre une décision le plus rapidement possible pour ne pas gêner le cours du match.