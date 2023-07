Tennis : Des Français têtes de série à l'US Open ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A un peu plus d'un mois du début de l'US Open, la situation du tennis français n'a pas vraiment beaucoup évolué. Les résultats en Grand Chelem sont toujours un peu décevants, à l'image du dernier Wimbledon où aucun Français n'a réussi à atteindre la deuxième semaine. Pour autant, l'espoir est permis pour le dernier Majeur de l'année. D'ailleurs, c'est à cette occasion l'année dernière qu'un représentant avait réussi à atteindre les huitièmes de finale pendant que Caroline Garcia disputait sa première demi-finale en Grand Chelem.

L'après-Wimbledon est souvent difficile à vivre. Il faut patienter un peu avant d'arriver au début de la tournée américaine sur dur avec les derniers petits tournois sur terre battue et sur gazon. Mais pour certains, c'est aussi l'occasion d'en profiter pour gagner de la confiance et connaître un bon résultat avant l'US Open. Cette année, Adrian Mannarino en a encore profité pour s'adjuger un titre et espérer un statut de tête de série dans un mois.

Mannarino de retour dans le top 30

Aligné la semaine dernière à Newport pour le dernier tournoi sur gazon, Adrian Mannarino a connu une semaine mouvementée avec une fin heureuse puisqu'il a fini par remporter le tournoi. Sur sa route, il a notamment battu Ugo Humbert dans un duel qui opposait les deux meilleurs Français au classement. Ce lundi, il pointe désormais à la 27ème place mondiale, proche de son meilleur classement en carrière (22ème). A un peu plus d'un mois, le voilà parfaitement placé pour devenir le premier tricolore tête de série en Grand Chelem depuis Gaël Monfils à l'Open d'Australie 2022.

Tennis : Et si c'était Daniil Medvedev le tube de l'été ? https://t.co/8AhcOjRLFG pic.twitter.com/74O1uh96B1 — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Profiter de l'été

Comme Adrian Mannarino, d'autres Français pourraient également profiter des prochaines semaines pour remonter dans la hiérarchie. Le premier sur la liste est bien sûr Ugo Humbert, 38ème mondial cette semaine, qui pourrait aller chercher quelques victoires pour lui aussi gagner quelques places. Derrière, Richard Gasquet (47ème) et Grégoire Barrère (52ème) sont les mieux placés mais d'autres pourraient tirer leur épingle du jeu à l'image d'Arthur Fils ou Luca Van Assche, les deux pépites du tennis français. Il faut tout de même rappeler que la France possède 12 représentants dans le top 100 à l'heure actuelle, un meilleur bilan que n'importe quelle autre nation.

La bataille commence pour Garcia

Côté féminin, on s'attardera bien plus sur les performances de Caroline Garcia forcément. C'est à partir du milieu de saison dernière qu'elle a accéléré la cadence et elle aura beaucoup de points à défendre dans les mois à venir. Titrée à Cincinnati puis demi-finaliste à l'US Open, la Française a connu l'une des meilleures périodes de sa carrière. Cette année, les choses sont différentes puisqu'elle est seulement 18ème à la Race et elle aura du mal à défendre son titre acquis en toute fin de saison.