Tennis : Djokovic prend une décision radicale après Wimbledon

Alexis Brunet

Dimanche 16 juillet, Novak Djokovic s'est incliné en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz. Une claque pour le Serbe, qui était le grand favori, et qui avait remporté les quatre dernières éditions du tournoi londonien. Le Djoker a décidé de prendre un peu de repos après cela, car il ne participera pas au Masters 1000 du Canada.

Avant le début de Wimbledon, les observateurs étaient unanimes, Novak Djokovic faisait figure de grand favori. Le Serbe arrivait en pleine forme, après sa victoire en finale de Roland-Garros face à Casper Ruud. De plus, le gazon londonien réussissait bien au natif de Belgrade, puisqu'il a déjà été sacré sept fois en Angleterre, dont quatre fois, lors des quatre dernières éditions. Mais cela était avant qu'il tombe sur Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz s'est sublimé face à Djokovic

La dernière fois que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic s'étaient rencontrés en Grand Chelem, c'était lors d'une demi-finale à Roland-Garros. Le Serbe l'avait emporté, profitant de la blessure de l'Espagnol dans le troisième set. Le numéro un mondial avait donc une revanche à prendre. C'est chose faite, car il est venu à bout du Djoker dimanche 16 juillet en finale de Wimbledon. Un exploit, car le jeune Murcien est loin d'être un spécialiste du gazon, comme peut l'être Nole. Avec ce titre, Alcaraz compte donc déjà deux majeurs à seulement 20 ans.

Djokovic fait l'impasse sur le Masters 1000 du Canada