Tennis : La grande annonce sur l’avenir de Djokovic

Après avoir remporté l’Open d’Australie et Roland-Garros, Novak Djokovic était bien parti pour triompher à Wimbledon. Mais en finale de la quinzaine londonienne, le Serbe est tombé sur Carlos Alcaraz qui l’a fait tomber en cinq manches. Malgré ce revers, Boris Becker est loin de s’inquiéter pour l’avenir du numéro 2 mondial.

Toujours pas de Grand Slam pour Novak Djokovic. Surpuissant à l’Open d’Australie, le Serbe a confirmé à Roland-Garros, il est d’ailleurs devenu le joueur le plus titré de l’histoire en Grand Chelem. Une prouesse de plus pour Novak Djokovic qui espérait enchaîner à Wimbledon. Facile durant tout le tournoi, Djokovic est tombé sur un os nommé Carlos Alcaraz en finale. L’Espagnol, battu par le Serbe en demi-finale à Roland-Garros, a pris sa revanche.

Alcaraz a terrassé Djokovic

Balayé 6-1 dans le premier set, Carlos Alcaraz n’aura rien lâché. Costaud mentalement, le numéro un mondial a relevé la tête et est allé chercher les deux manches suivantes. Et même quand Novak Djokovic a égalisé à 2-2, Alcaraz a maintenu le cap pour aller chercher son deuxième titre de Grand Chelem, le premier à Wimbledon. Il a réalisé un « rêve » comme l’a confié le jeune espagnol, bluffant face à Novak Djokovic.

«Ce n’est pas la fin de l’ère Novak»