Tennis : Zverev encore accusé, faut-il le suspendre ?

Indéniablement l'un des meilleurs joueurs de sa génération, Alexander Zverev a déjà 26 ans mais il n'a pour le moment jamais réussi à gagner un titre du Grand Chelem. L'Allemand, ancien numéro 2 mondial, a une personnalité un peu intrigante et récemment, une nouvelle est tombée sur sa vie privée. En 2020, il faisait déjà l'objet d'une accusation de violence conjugale sur son ex-petite amie. Près de trois ans plus tard, une autre ex, la mère de son enfant, sort du silence à son tour.

C'est une affaire qui touche l'un des meilleurs joueurs du monde des dernières années et dont le monde aurait préféré se passer. Au-delà d'être un joueur capable de gagner des grands titres, Alexander Zverev connaît quelques casseroles et pourrait finir par disparaître du circuit quelque temps en raison de son comportement dans le domaine privé.

Nouvelle accusation

En 2020, Olga Sharypova accusait déjà Alexander Zverev de violences lorsqu'ils étaient ensemble. A l'époque, une enquête avait été ouverte par l'ATP même et finalement l'affaire avait traîné en longueur. Dans sa défense, l'Allemand avait notifié qu'il était en bons termes avec la mère de son enfant, Brenda Patea, alors qu'il n'en a pas la garde. Selon les médias allemands, il fait maintenant l'objet d'une demande d'ordonnance pénale pour violences physiques sur cette dernière, une accusation qui interroge.

Une affaire qui traîne

La première accusation date de fin 2020 et les enquêtes n'ont a priori rien donné. De son côté, Alexander Zverev a toujours nié des faits de violence mais finalement l'affaire a fini par s'étouffer lorsqu'il a disparu du circuit ATP à la suite de sa grave blessure à la cheville. En effet, en demi-finales de Roland-Garros l'année dernière face à Nadal, il s'est tordu la cheville et avait dû quitter le court en béquilles. Après cet épisode malheureux, il n'a pas pu reprendre la compétition avant 2023.

Une suspension à venir ?

Il paraît difficile de pouvoir se focaliser pleinement sur le tennis quand on fait face à de telles accusations. Pourtant, celles-ci n'ont jamais vraiment dérangé Zverev qui a pu continuer sa carrière tranquillement. Sur le circuit, il est apprécié par un grand nombre de joueurs mais ses prises de parole sont parfois jugées trop prétentieuses. En début d'année, l'enquête de l'ATP a fini par être interrompue, laissant faire la justice.