Tennis : Comportement, blessure... Pourquoi Rune est allé jouer à Nice ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis mercredi, la Hopman Cup bat son plein au Nice Lawn Tennis Club en attendant l'entrée en lice de Carlos Alcaraz, récemment couronné à Wimbledon. Parmi les équipes engagées, le Danemark avec Holger Rune qui sort lui aussi d'un beau parcours à Londres puisqu'il a été battu par l'Espagnol en quarts de finale. Pourtant, lors des deux rencontres de son pays, le Danois n'a pas semblé vouloir faire le moindre effort, recevant bien sûr des sifflets.

Il y a tout pour passer une belle semaine : un joli cadre sur la terre battue niçoise, une compétition mixte qui refait surface et des supporters venus en nombre. Malheureusement pour le Danemark, la compétition est déjà terminée après les quatre défaites de Holger Rune : deux en simple et deux en double avec Clara Tauson. Au vu de son attitude sur le terrain, on peut forcément s'interroger sur ses réelles intentions...

Une blessure au poignet ?

C'est l'explication qui vient du côté de l'encadrement du jeune Danois. Selon l'un de ses coachs et sa mère, Holger Rune serait blessé au poignet et ressentirait des douleurs au niveau du dos. De plus, selon un tabloid danois, il serait également malade depuis 4 jours avec de la fièvre. Avec toutes ces explications, on se demande bien pourquoi il s'est présenté sur le terrain même si un forfait aurait beaucoup compliqué les choses puisque trouver une équipe remplaçante à la dernière minute aurait été bien difficile.

Tennis : Alcaraz, Federer... Le clan Nadal fait une folle prédiction https://t.co/04fnZRvPpe pic.twitter.com/ZJv29P6fn9 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Un comportement déplorable

Défait pour son entrée en lice face au jeune Suisse Leandro Riedi, Holger Rune a touché le fond face à Richard Gasquet jeudi. Tant mieux pour la France, dirons-nous, mais son attitude n'est clairement pas celle d'un champion prêt à régner sur le tennis dans les années à venir. Le Danois a fait n'importe quoi sur le court et a lâché des points voire des jeux entiers. Huit jours après sa défaite à Wimbledon, Rune n'avait clairement pas envie d'être là.

Une compétition mal placée

Auparavant, la Hopman Cup se jouait en début de saison avant l'Open d'Australie. On ne peut pas vraiment dire que le mois de juillet, juste après Wimbledon, soit la meilleure des places dans le calendrier mais il y avait peu de choix. Ce vendredi, Carlos Alcaraz entrera en lice cinq jours après son exploit londonien mais on peut déjà être assuré qu'il proposera un vrai combat à ses adversaires.