Tennis : Nadal de retour en 2024, il a hâte !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En remportant Wimbledon face à Novak Djokovic en finale, Carlos Alcaraz a réalisé un bel exploit et bien sûr il a attiré vers lui de nombreux admirateurs. L'Espagnol est amené à s'exprimer sur de nombreux sujets comme celui de Rafael Nadal. Son illustre compatriote l'a félicité comme il se doit et il a aussi tenu un discours élogieux envers celui qui a gagné 14 fois Roland-Garros.

Depuis son arrivée sur le circuit, Carlos Alcaraz a souvent été comparé aux légendes du Big 3, en particulier Rafael Nadal. Le champion espagnol, blessé depuis le début de l'année, doit observer une très longue absence et ne devrait pas revenir sur un court de tennis avant 2024, année de sa retraite sportive. De son côté, Alcaraz a fait des grandes révélations sur ses rêves d'association avec Nadal.

Un duel à Roland-Garros espéré ?

L'an prochain, Rafael Nadal devrait revenir à la compétition et on ne peut qu'espérer un retour en forme du meilleur joueur de l'histoire sur terre battue. Pour ce qui devrait être sa dernière saison, le Majorquin privilégiera certainement sa surface préférée. Un duel avec Carlos Alcaraz serait alors une formidable façon de dire au revoir au tennis et le jeune Espagnol attend ça avec impatience : « L’an prochain, Rafa sera là, sans aucun doute. J’espère pouvoir jouer à nouveau contre lui. » Leur dernier affrontement, à Madrid en 2022, avait donné lieu à un superbe combat remporté par le jeune Espagnol.

Tennis : Alcaraz, Federer... Le clan Nadal fait une folle prédiction https://t.co/04fnZRvPpe pic.twitter.com/ZJv29P6fn9 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Le double olympique doré

Qui dit 2024 dit forcément Jeux olympiques. Et Carlos Alcaraz a déjà bien en tête cet objectif énorme pour un joueur de tennis. Après sa victoire à Wimbledon, il a aussi été interrogé par les médias espagnols sur une potentielle association avec Rafael Nadal. « Ce serait un rêve. Non seulement gagner une médaille en simple ou en double, mais aussi vivre l’expérience d’un double avec son idole, ce serait un souvenir que je garderais avec une affection toute particulière » a-t-il déclaré.

Nadal doit revenir en forme

Pour participer aux Jeux olympiques, les règles sont claires et pour le moment, Rafael Nadal n'est a priori pas éligible. En effet, la course pour le tournoi olympique a déjà commencé et durera jusqu'à la fin de Roland-Garros l'an prochain. Il faudra faire partie des 4 meilleurs de son pays et des 56 meilleurs a priori pour passer. Dans le cas de Nadal, il pourrait bénéficier d'une wild-card spéciale, lui qui a remporté le tournoi en 2008.