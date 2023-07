Tennis : Alcaraz, Federer... Le clan Nadal fait une folle prédiction

Alexis Brunet

Carlos Alcaraz est sans doute le joueur de tennis le plus talentueux de la nouvelle génération. Pour preuve, il a déjà réussi à gagner une finale de Grand Chelem face à Djokovic, à Wimbledon. Toni Nadal, ancien entraîneur de Rafael, prédit de grandes choses pour le numéro 1 mondial, et il le compare même à Roger Federer.

A-t-on assisté, dimanche 16 juillet, à la fin de Novak Djokovic ? Probablement pas, ce n'est pas parce que le Serbe a perdu une finale de Grand Chelem, d'autant plus à Wimbledon, qu'il ne va plus rien gagner derrière. Le Djoker est encore en très grande forme, et il va sûrement améliorer son nombre de majeurs, mais cela sera plus difficile, à cause d’un homme.

Carlos Alcaraz est numéro 1 mondial

Novak Djokovic fait partie de l'ancienne génération, celle du Big 3. Un trio légendaire composé du Serbe, mais aussi de Rafael Nadal et Roger Federer. Le Suisse a déjà pris sa retraite, alors que l'Espagnol vise un retour sur les courts en 2024 pour une ultime année sur le circuit. Le Djoker est donc pour le moment l'ultime représentant de cette époque, mais il est justement poussé dehors par une nouvelle génération. Celle-ci a comme porte-étendard Carlos Alcaraz, déjà vainqueur de deux Grand Chelem, et tombeur de Novak Djokovic en finale dimanche dernier à Wimbledon.

Toni Nadal compare Alcaraz à Federer